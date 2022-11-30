【簡潔生活學】看牙醫的啟發

很多人仍以為整理收納，只限於打理家居，例如：將衣櫃內的衣服分類、選擇留還是不留，要怎樣摺才最慳位；客廳的雜物怎樣安排合適的位置，才能讓各家庭成員方便易收易取；又或是雪櫃的食物要怎存放才避免放到過期等。沒錯，以上的例子都是整理收納的入門課、切身又實用，但事實上整理收納的重要性又怎會限於此？

其實你只要留意日常生活，便知道物品整理收納好，除了影響自己也會影響其他人。

最近朋友A就跟我分享了一件事，早前她陪媽媽去看牙醫進行補牙，由於她媽媽行動不方便，所以便陪她一起進診療室，診療室雖然不算大，但器材設備很齊全，在約一小時的治療過程，她留意到上下兩排抽屜放滿了各種工具或藥物等，助護就忙於拿各種工具給醫生，一時在上格櫃拿牙鉗，一時又要在下格拿縫線，又要調校燈光，同時又要準備水和紙巾等等，好像沒有一刻停下來，而醫生則專注於治療，還有溫柔地安撫病人。

朋友A心想，如果那位助護對工具用品的位置不熟悉，或是臨時發現欠缺某種藥物，會怎樣呢？除了要左找右找花時間，會否令醫生不能集中精神而發火呢？當然她知道專業的醫生和護士不會那麼兒戲，受過訓練當然有既定的程序和準備，但也要有合適的整理系統配合，否則過程不會那麼順利。

這種情況就說明了收納的重要，試想想，如果器材或工具每次用後沒有放回原位，藥物沒有定期檢查庫存，當不同的醫生或護士在診療室，分秒必爭的情況下，除了影響醫生，也影響了病人的安全。

所以一套完善的整理系統，不單止是用於打理家居，同時也應用在各種專業領域之上。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：Kitty123168