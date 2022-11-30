Pangeos　625億港元海上最強「龜」宿　

為了找個好歸宿，許多人不惜窮一生之力，希望夢想可以成真。其實只要有創意又花得起錢，即使要在海上建立一座可移動的巨型城市，也不是甚麼天方夜譚的事。正如著名設計工作室Lazzarini Design Studio最新發表的龜形概念遊艇「Pangeos」，其規模大得幾乎可以把一座小城鎮移植上去，只需625億港元，就能為熱愛海洋的人提供一個豪到離地的海上「龜」宿。

世上最大遊艇

「Pangeos」是一艘「Terayacht」，名字源自盤古大陸（Pangea），即存在於古生代晚期和中生代早期（約3.35億年前）的超級大陸，長550米（1,800英尺），比目前世上最大的遊艇「Azzam」（長180.61米）長得多，而最寬則達到610米（2,000英尺），面積為羅馬鬥獸場的兩倍！一旦建成，它將成為世上有史以來最大的漂浮結構。

猶如漂浮城市

外形像一隻巨型海龜的「Pangeos」，因船身龐大，幾乎可以把一座小城鎮移植上去，加上離海面高度達67米，所以內部規劃跟一個浮動城市沒分別，構造極具層次感。每一邊側翼會有19座別墅和69間公寓的空間，另有酒店、購物中心、公園、泳池、船舶和飛機港口等多項設施，預計它可以容納超過60,000人入住。

建造需時8年

性能方面，「Pangeos」以全電力驅動，配備9台HTS發動機，每一台的功率為16,800hp，可以5節（每小時9.2公里）的速度巡航，而且巨大的機翼可從海浪的製動中獲取能量，使其實施零排放的永久巡航。此外，屋頂區域兩旁鋪設太陽能電池板，以獲得部分清潔能源。值得一提，「Pangeos」預計在沙特阿拉伯建造，造價估計需要80億美元（約625億港元），建造時間約為8年，絕不簡單！

規格表

長度：550米（1,800英尺）

寬度：610米（2,000英尺）

吃水：30米

引擎：9台HTS發動機

巡航速度：5節

載客量：約60,000人