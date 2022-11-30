麥玲玲馬來西亞拍節目　爆Job日日食

隨着港府解除隔離措施，一向中、港兩邊走的麥玲玲師傅也趁機來個「首飛」，飛到馬來西亞10天，拍攝由她孭飛的玄學節目《麥玲玲好運旺兔GOLD》，於當地甚有名氣的她，難得來到馬來西亞，當然迎來不少廣告、工作邀約，她除了客串劇集之外，還拍了好幾個廣告，並為當地客人看風水，幸她甚懂分配時間，趁空檔都有到處飲飲食食，公私兩忙！而當地藝人知道玲玲師傅難得過來，連日來各自買地道特色小食到錄影廠「萬歲」，相當窩心。問到此行增磅多少？麥玲玲即耍手擰頭避談說「唔好提」，更笑言近來也要辟穀斷食。

現已返港的她，笑言甫抵達馬來西亞時，曾發生了一個搞笑的小插曲，原來她於當地機場巧遇同樣是來馬來西亞工作的薛家燕，乘坐出租車到酒店時，司機接到家燕姐的電話想要預約，當司機說預約已經滿了，薛家燕即不禁問：「不會是玲玲師傅預約了嗎？」當知道被「截糊」，大家都哄笑起來！

另外，麥玲玲一向是導演葉念琛的福將，早前她有份演出的《美麗戰場》收視相當不俗，連馬來西亞傳媒都問玲玲，劇集是否有續集？玲玲則笑言：「續集應該寫我回來報仇（因劇中她的女兒陳曉華死於非命），變《美麗復仇記》。」