張敬軒「1打4」唔使鏡仔敬老　自嘲要為中年組爭氣

歌手張敬軒（軒公）今日（30日）以頒獎嘉賓身份現身青年創意比賽，提到自己初做《軒公敲碗》時，也是向公司交建議報告，笑說公司是長期「開庫」，只要向老闆叩門，通常都會獲批。軒公坦言人生的起步資金5萬元由媽媽借出，當時就用這筆錢在廣州推出第一張碟，覺得這筆起步資金對有理想的人來說好重要。軒公一向支持年輕人，透露將成立獎學基金，投放給有潛質的做演藝的青年，幫忙他們去追夢，獎學基金籌備了一年，預計明年成立，首批獎學金達200萬元，資金乃是軒公自己的私己錢。

另外，提到叱咤《我最喜愛男歌手》軒公打入最後5強，面對呂爵安、姜濤、陳卓賢、盧瀚霆，他一人力敵MIRROR 4子，問到可有信心獲獎？他直言冇信心：「因為今年派台歌唔多，我媽前幾日同我視像傾偈，話我好辛苦，一把年紀同啲後生爭，我話係人哋選。」笑言入行20行代表中年組，要為中年爭氣，但講笑不用別人「敬老」，覺得胡楓90歲仍站舞台開騷，熱愛這行業不應用年紀規限，他以紅酒作比喻，年資愈耐愈醇。他自爆10年前想過退休，但看到胡楓仲追求夢想，既然自己有機會應該要珍惜。故若有人選他就會攞獎，是基本的體育精神，他形容這行業似攤位遊戲，要享受每個環節，現在每次出活動或與新人合作都會好享受，才對得住自己。