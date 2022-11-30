韋史密夫掌摑事件首個訪問打定輸數新片或會冇人睇

荷里活男星韋史密夫（Will Smith）因今年初在《奧斯卡金像獎》舉行期間上台當眾怒摑好友基斯洛克（Chris Rock）而被全面封殺，近日他頻頻亮相為Apple+新片《解我枷鎖》（Emancipation）宣傳。

日前他接受視像訪問宣傳新片，他於訪問中表示觀眾或會因為他於奧斯卡的行為而未準備看此片，他會尊重這一點。但自己最深深的希望是其行為不會連累他的電影團隊也被懲罰，這是他最關注的。他認為《解》是導演Antoine Fuqua入行以來最偉大的作品。

另方面，韋前日（28日）亦亮相名嘴Trevor Noah的清談節目《The Daily Show》，今次是自「掌摑事件」後，首次上清談節目，訪問期間他一時感觸落淚。

他在節目中亦有提及「掌摑事件」，韋表示當晚很多思緒，其中想起父親當年家暴母親一事。他更自爆出席完奧斯卡之後，9歲的侄兒曾責怪他為何出手打人？他說：「佢（侄兒）係一個最可愛嘅小男孩。我哋返到家後。佢捱夜去睇佢個叔叔韋，我哋坐喺我廚房內，佢坐喺我大髀上，手拎住奧斯卡獎，佢就問：『韋叔叔，點解你要打那個人？』」而韋史密夫表示透過今次事件他學會了我們必須對彼此友善。