林明禎日本喪食到腹肌消失　唔驚阻住細佬艷遇

馬來西亞女神林明禎下午（30日）出席運動品牌活動，與香港羽毛球混雙代表鄧俊文挑戰滑雪機，明禎更以1米距離險勝運動員。她表示早前為電影《飯氣攻心》到日本宣傳，順道與家人到東京旅遊放鬆：「喺日本留咗10日，工作之後突然有假期，所以即興叫媽媽同大細佬嚟日本會合，好耐冇放過咁長嘅假。（有冇血拼？）無呀，主要同屋企人睇風景、影相同周圍搵好食嘅嘢，食到腹肌都唔見咗。」她笑言今日出活動也要以外套蓋住肚腩，而自己向來不是太喜歡購物，平日穿贊助商送的衣物已足夠，又指今次媽媽與弟弟的旅費及食宿也是她負責：「唔捨得細佬畀錢，我大佢10年，從小帶大，所以我哋好親，好好笑大家誤會我哋係情侶。（同弟弟咁親會唔會阻住艷遇埋身？）唔會啦。」

明禎表示很喜歡感受不同地方文化，每去一個地方工作都會學習幾句當地語言：「學得唔精但好有趣，今次去日本事前都學咗幾句日文。」她指有計劃飛往日本學日文，但要視乎工作安排，又指很想到葡萄牙旅遊：「當地好美麗。（知唔知邊個C朗拿度？）知道，佢好厲害好帥，我對運動型男生會加分，因為會運動嘅人都好自律。」