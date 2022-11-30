吳若希麥美恩新節目榮升經理人　帶領8位仔仔接受訓練

藝人麥美恩（Mayanne）與吳若希（Jinny）今日出席邵氏出品的真人騷節目《女王的密令》記者會，兩人在節目中榮升經理人帶領8位仔仔接受訓練，高層兼節目監製樂易玲也有現身。

Mayanne表示樂小姐最初有這個節目構思，於是邀請她當星級經理人，她再介紹好姊妹Jinny一齊主持，笑言：「樂小姐搵我哋可能想畀機會我哋自肥，公器私用。」2人稱主要跟這班初入行的新人向他們分享自己的演藝歷程及經驗，Mayanne自爆期間教到喊：「其中有人覺得自己懷才不遇，觸動到我情緒，我好嬲豬，因為我都係輸咗港姐，但我冇放棄，我都唔係一開始就做大騷司儀，其實佢哋有呢個節目，比其他人已經好好多。」

2人講到在拍攝途中，樂小姐會現身其中一集節目檢視幾位仔仔的訓練成果，她們坦言非常驚險及有壓力，Jinny解釋：「我哋係真係勁緊張，因為拍攝嘅時候樂小姐唔喺香港，我哋係好大膽咁去做，好怕佢返到嚟發現個節目係貨不對辦，我同Mayanne都怕畀人雪。」Mayanne補充謂：「好怕得罪完樂小姐，再得罪埋觀眾同網民，怕節目變咗質，變成欺凌咁，我哋有互相提醒對方。」

Jinny笑言怕之後的首個個人演唱會變成告別演唱會。另外，Jinny的老公Alex在拍節目時有在現場監場，Mayanne笑言對方儼如半個經理人，Jinny稱每晚睡前也有跟老公討論如何教導這班新人。問到兩人的心水愛將，Mayanne與Jinny分別點名任職自閉症治療師莊肇浚（Kenneth）及外國回來的張智揚（Wilson），Mayanne解釋：「Kenneth靚仔唔駛講，佢可塑性高，細心又觀察入微，對演戲好有幫助，而且佢好Sweet，一嚟已經話自己有個拍拖多年嘅女友，有自己立場同想法。」而Jinny指Wilson本身有演藝底子，考試當日的表現令她們眼前一亮：「而且佢識功夫，依家呢個年代香港動作演員唔好多，所以好需要佢。我希望公司可以開部劇畀佢哋演出。（你哋一齊演？）我年紀大，搞唔掂。」Kenneth稱第一眼已選定Mayanne做星級經理人：「我覺得佢表現好出眾，控場能力強，我好怕佢唔揀我。」問他是否有意入行？他表示自己之前有拍電影及拍廣告的經驗，但未試過在電視演出，故今次參與節目，台上他被踢爆不肯簽約邵氏？他說：「我係考慮中，因為我本身有正職。」至於Wilson則已經是邵氏藝人，有幕前演出經驗，希望能有更多演出機會。