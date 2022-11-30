Merry Xmas！討盡大小朋友歡心的應節禮盒

聽日就踏入12月，不足一個月就到聖誕節，係時候搜羅禮盒作送禮之用，坊間有不少品牌都有推出自家品牌的應節禮盒，有法式滋味、英式限量款式、意式經典口味、本地老字號的萌趣童心套裝及全港限量版的日威禮盒，討盡男男女女、大小朋友歡心！

法式經典風味

法國南部普羅旺斯的薰衣草花海令人迷醉，而當地於聖誕亦有獨特的節日習俗，其中之一是傳統在聖誕大餐後會有13道甜品，於平安夜開始享用，由於太豐富，好多時需時3天才能吃完，順道讓一家人共享相聚。而agnès b. CAFÉ亦趁機推出聖誕系列帶來多款口味與種類，包裝更特別選用充滿聖誕氣氛的紅色和綠色及環保物料，為佳節添加環保意義，當中的牛軋糖本身是的聖誕十三道傳統甜點之一，CAFÉ的「牛軋糖聖誕星掛飾禮盒」，由法國普羅旺斯牛軋糖專門店製造，內有焦糖、紅莓和開心果3款法式牛軋糖口味，甜而不膩。此外，還有由法國製造的經典法式禮盒、松露朱古力聖誕禮盒、薑餅人獨立禮盒等，當中的的松露朱古力聖誕禮盒今年更加入焦糖海鹽、椰子冧酒、果仁和純可可4種新口味，每款滋味雖各異，但口感同樣香濃幼滑。禮盒以外，品牌還帶來5款聖誕禮籃，包括迷你薑餅人、法式Bonbons朱古力、聖誕派對驚喜朱古力、科西嘉島朱古力果仁醬等；部分禮籃更配有法國紅酒或香檳，尊貴典雅，送禮自用皆宜。

英倫皇室藝術聯乘

提起Twinings這個品牌，大家必然想到英國皇室御用茶品，今年品牌亦加入聖誕禮盒大軍，與法國新銳女插畫家Frédérique Vernillet合作，推出以「Cheer Up！心靈療癒」為主題的「英倫駿馬限量版音樂禮盒」，以手繪風格畫出具生命力又療愈人心的駿馬，還展現出優雅時尚之感。打開禮盒，即見精緻的手繪駿馬以3D形式呈現眼前，再打開盒內抽屜，即聽到悠揚的音樂旋律；而抽屜內更有品牌王牌產品，包括白金系列和經典系列茶包，還有Twinings Pony真皮吊飾；即日起更可以早鳥優惠選購呢！

意式烘焙與奢華之作

意大利米蘭百年甜點品牌COVA今個聖誕將帶來6款奢華極致的意式禮物籃，當中必備意大利傳統聖誕麵包及由米蘭原裝進口的朱古力禮盒、紅白酒釀等精緻節日美味，當中的傳統聖誕麵包（Panettone）由米蘭殿堂級烘焙大師手工製作，以世代相傳的秘方及經過嚴格挑選古老穀物麵粉、新鮮散養雞蛋、優質水果等炮製而成，外形金黃飽滿，帶醇香撲鼻的酒香，口感輕盈柔軟。而品牌今年更帶來3款口味供選擇，包括傳統、朱古力和棗和杏桃聖誕麵包，風味各異但口味同樣輕盈軟熟。聖誕麵包以意大利傳統金色花紙手工包裝，並繫上絲帶，送禮一絕！品牌亦備有一款當地人聖誕必備的傳統甜點「黃金麵包」（Pandoro），呈金黃色澤，獨特的八角形外形夠吸睛，而綿密細緻及濃郁奶油香氣更能滿足大家的味蕾！

萌趣可口好滋味

作為本地老字號的奇華餅家，每個節日都會帶來不同款式的禮盒，今個聖誕就與「角落小夥伴」再度合作，推出「角落小夥伴聖誕禮盒」及「角落小夥伴聖誕套裝」，還有聖誕經典紅綠色調的「聖誕小食禮盒」和網店限定的「角落小夥伴網店限定聖誕套裝」。當中的「角落小夥伴聖誕禮盒」以水晶球為靈感設計而成，「小夥伴」白熊、蜥蜴、炸豬扒等穿上聖誕服飾，化身成小樂隊，於白皚皚的松樹林中演奏聖誕樂曲；而禮盒內則盛載住角色造型的朱古力曲奇、牛油曲奇及朱古力鳥結糖。而以紅綠色為主調的「聖誕小食禮盒」，以經典聖誕老人、馴鹿等元素拼湊成聖誕花環禮盒，內有薑味曲奇、朱古力曲奇、特濃朱古力蛋卷及蝴蝶酥。此外，於即日至12月25日期間於各店選購任何產品滿指定金額可以優惠價換購主題毛氈一張的同時，多款產品更可以優惠價選購；另在即日至12月14日於網店選購聖誕限定套裝，包括主題聖誕禮盒一罐、主題毛氈一張及一套6款的主題HK$50聖誕限定版現金券，更享免本地運費。

限量版日本香氣