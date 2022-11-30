鄭嘉穎榮升做第三任爸爸　封嘴今胎性別留給陳凱琳講

宣佈即將榮升做第三任爸爸的鄭嘉穎，今日出席活動，春風滿面的他，透露估不到第三次仍有咁多人送恭喜，指今胎是上天所賜，並非刻意製造，至於今胎的性別，他封嘴表示要留給太太陳凱琳講，「我知道性別，預產期係出年（想生女？）仔女都無所謂，慣咗同啲仔相處，仔女都開心。」自小潛意識想有個大家庭，是細個從未有的感覺，陪着小朋友成長好開心。

連中三元做爸爸的他，可想再中「四重彩」？他笑說：「老婆話夠，生完先講，順其自然。」對再追似有所保留。自從太太懷孕後，有妊娠反應，晚上會腳抽筋及愛吃甜，讚太太得天獨厚，長胎不長肉，旁人難以知道有喜，嘉穎現主力負責湊仔，大仔亦知道將有BB出世：「成日問個BB幾時出來陪佢玩。」

為了多陪家人，嘉穎推掉返大陸的工作，覺得人生如此，有得有失，視家庭為第一位，「好幸運，以前無得㨂，依家人生有得㨂，家庭係我人生最開心時刻，唔同階段做唔同嘢。」現在會努力儲奶粉錢，好像今日的活動連續出席了16年，酬勞滿意是開心價。

名媛陳小寶（大鯊）和陳細潔（鯊魚女）與鄭嘉穎合作多年，對於嘉穎即將再做爸爸，鯊魚女稱：「湊2個小朋友好辛苦，仔係無時停，3個仔更加忙。」疑似露口風嘉穎今胎是仔，大鯊即醒目截住：「未知㗎！」她透露在疫情這3年，生活習慣改變不少，疫情前每兩個月出埠旅行，現在甚少出席活動，並自學八段錦及上網學煮食，打得又煮得。