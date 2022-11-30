果粉聚焦：港產筆記App獲年度最佳　初心係想慳紙？

Apple剛剛公布了2022年App Store Awards 的得獎名單，以表揚來自世界各地的開發者社群。今年最叫人驚喜是由港產團隊Time Base Technology Limited開發的《GoodNotes 5》，榮獲年度最佳iPad App大獎。這個程式讓用戶在iPad建立數位紙張，支援手寫轉為文字，高度兼容Apple Pencil，並容許分享連結來與其他人合作處理同一份文件。開發者Steven Chan表示大學時經常需要手寫筆記，寫得多就難以整理兼容易遺失，為了方便重看及慳紙，才萌生開發筆記App的念頭。程式目前已更新至第5代，供全球242個地區使用，每月活躍用戶高達1,900萬，並將於明年加入拖放、全頁打字及視頻錄影等新功能。

年度最佳iPhone App由《BeReal》奪得，它是一款沒有修圖功能的社交App，用戶要在限時內上載自拍照，讓朋友看到最真實的自己。遊戲方面，年度最佳iPhone遊戲為《Apex英雄M》；年度最佳iPad遊戲為 《籠中窺夢》；年度最佳Apple TV遊戲則是《El Hijo》，其中《Apex英雄M》是EA開發的射擊大逃殺手遊，集英雄玩法、小隊競技、快節奏戰鬥於一身，開發團隊表示日後會持續更新武器及地圖，惟現階段沒有跟電腦及主機Crossplay的計劃。

除了表揚最佳app和遊戲之外，App Store編輯更精心挑選一些作品，這些作品都對我們的生活和文化帶來持久影響。《How We Feel》協助用戶將複雜情緒轉化為文字，藉此抒解情緒；《Dot's Home》透過引人入勝且別出心裁的穿梭時空故事，凸顯住屋不公及其對有色人種社群的影響；《Locket Widget》 讓用户將即時相片直接傳送到家人和朋友的主畫面，促進親友親密連繫；《Waterllama》透過色彩繽紛的介面及遊戲，提醒用户多喝水。