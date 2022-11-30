IVE奪年度歌曲　J-Hope代表BTS參加《MAMA》掃走3個大獎

韓國音樂盛事《MAMA音樂頒獎禮》昨日（29日）起一連兩晚在日本大阪京瓷巨蛋舉行，今晚（30日）頒發多個主要獎項，天團防彈少年團（BTS）成員J-Hope首次在沒有隊友陪伴下單拖出席，今年7月推出首張個人專輯的他奪得「最喜愛男藝人」，BTS則獲得「最佳男團」、「年度專輯」、「年度藝人」及今年新設的「MAMA白金大獎」。

J-Hope對未有7個人一起領獎感到可惜，坦言今年對BTS來說有很多困難和試煉：「成員正在各自成長之中，RM很快就推出專輯了，其他成員也會有個人活動，希望大家多多支持。」而J-Hope又即場打電話給將於下月入伍的Jin，Jin特別跟現場粉絲問好及道別。

去年底才出道的新人女團IVE同時奪得「最佳女新人」、「最佳跳舞女團」，更憑歌曲《Love Dive》勇奪「年度歌曲」，今年憑《TOMBOY》一曲爆紅的女團(G)I-DLE則獲得「最喜愛女團」，至於今年6月首次推出個人專輯的人氣女團TWICE成員娜璉就贏得「最佳女歌手」，女團少女時代隊長泰妍則獲頒「最佳Solo歌唱表演」，「最佳Solo舞蹈表演」則由男歌手Psy奪得，而人氣演歌歌手林英雄就擊敗J-Hope勇奪「最佳男歌手」。