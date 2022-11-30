欣宜性感低胸聖誕多人約　王丹妮騷長腿鼓勵老公「飾」做

意大利殿堂級珠寶品牌BVLGARI前晚在中環旗艦店舉行「I Believe in Wonder」聖誕派對，鄭欣宜、王丹妮、Amanda S.與名人曾昭亮、林恬兒、林心兒、張翡玶、霍詠詩、羅欣儀及告津瑜等皆悉心打扮，以白色主題晚裝配襯名貴珠寶亮相，預演璀璨的白色聖誕。

鄭欣宜以性感低胸裙示人，她表示今年聖誕節是人生中最多人約的一次，而且是「多到要推」的狀況，她笑說：「好開心、好快樂，因為有好多人約我工作，可以有成Team人陪我一齊過聖誕。」聖誕豬籠入水，她指很開心一直獲很多客戶信任，至於可有男士約會？她笑說：「唔覺有男仔約我，有我再覆大家。」

提到各大頒獎禮將至，打入「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」最後5強的欣宜說：「好開心、好黐線，今日電話提示番我2011年11月28日我開咗第一個演唱會，當時睇到好感觸，邊睇邊流眼淚，原來大家一直都好支持我、留意同愛我。過去呢幾星期，有唔少人投票後截圖傳畀我，令我感到好溫暖。」問到可有信心贏「最喜愛」兼冧莊「女歌手金獎」？她笑說：「有梗係唔介意，好似打牌都想冧莊，但係唔會畀自己壓力。」

「雨過會天晴」鼓勵好友

講到好友Anson Lo（盧瀚霆）近日為MIRROR再踏舞台演出時突然感觸落淚，她說：「我有問佢做乜咁眼淺，但係唔緊要，想喊就喊，我都成日喊。」對於有網民鬧爆他賣慘，欣宜說：「一定會有人鬧，我都畀人鬧大嘅。佢都好Sweet，我哋會互相傳一啲鼓勵字句畀大家，好似『雨過就會天晴』互相打氣，我哋之前音樂會，每次綵排我都爆喊，都係佢畀力量我，可能我傳染咗（喊）畀佢。」

身形高挑的王丹妮穿上5吋高跟鞋，配襯高衩長裙盡展長腿美態，加上珠光寶氣，十分高貴。她受訪時坦言很少收藏珠寶，希望老公羅孝勇完成脊醫課程會送給她：「唔係投訴，係鼓勵，畀個目標佢。」聖誕節她將要在工作中度過，忙為新片宣傳，但重視家庭觀念的她已預留時間與家人慶祝：「老公去咗澳洲讀書，已經有大半年冇見面，但係我哋每日有視像同聯絡，所以都係日日見。」又希望可以與老公去一個小旅行。

林恬兒林心兒同媽咪交換首飾戴

城中名人林恬兒與林心兒兩姊妹盛裝到中環出席BVLGARI聖誕派對，被問到家中是否有不少珍藏珠寶？恬兒笑說：「媽咪就多啲，我哋仲好年輕，依家都開始有儲。」心兒則說：「家姐有老公買，我哋都會同媽咪交換首飾戴，細細個媽咪就教我哋好多珠寶知識，我哋三個都鍾意首飾。」恬兒即表認同：「有邊個女仔唔鍾意首飾？會努力賺錢自己買，女人都可以買珠寶畀自己嘅。」

踏入12月，心兒表示每年聖誕一定會與家人一起食飯慶祝，而恬兒因育有小朋友要好好準備禮物，又指小朋友有舅父、姨姨愛錫送禮物，故相當開心，並透露聖誕會與家人到美國滑雪及探望奶奶，享天倫之樂。

Amanda S.重投幕前與TVB再斟合作

「美女廚神」Amanda S.前晚亦有亮相BVLGARI聖誕派對，剛回港的她回顧今年除了飲食工作，還拍了一部英皇電影及為無綫飲食節目《黃金盛宴》拍攝，完成了不同範疇的工作，大感滿意。多年沒有拍攝節目的她更一不離二，透露正與TVB洽談新節目合作，最想拍飲食、旅遊節目，但詳情暫未能透露。

身為廚神的她近期要為酒店擔任形象顧問，飛到新加坡、英國倫敦等地工作，提到曾經營甜品店，她坦言希望將來再開店：「心入面想，之前開pop-up store好好玩，但依家開店租金實在太大壓力。依家鍾意拍電視節目、拍戲，特別係Lifestyle 嘅節目，將自己所有熟悉嘅嘢連結埋一齊。」