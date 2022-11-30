廣東人鍾意食嘅點心多數都係用蒸籠蒸製，除咗有鳳爪、排骨、腸粉之外，仲有各色包點，一個又一個彈手又飽滿，就好似菜乃花心口兩個大包一樣，柔軟又香噴噴，實在令人難以抗拒！

無敵I奶

我哋好多時都會用人比花嬌嚟形容靚女，而喺日本寫真界中好多個名有個花字嘅女優都係又靚女又好波，好似未梨一花同橋本萌花咁，至而今日同大家見面嘅菜乃花亦都一樣。

雖然佢今年已33歲，但係美艷程度比十年前初出道更加高，氣質綺麗高貴而且又帶幾分少女萌味，認真人見人愛！身材亦比以往帶點肥胖嘅時候更見纖巧，身段充滿曲線美之餘，肉地仲結實得多，而胸前對I Cup大波波更係體積驚人，好似將兩個大包掛喺心口一樣，令人睇見就流晒口水，胃口大開！至於菜乃花嘅身材之所以弗過以前咁多，除咗因為勤做運動，仲有一大原因，大家睇埋落去就知喇！

桑拿達人

花妹自2011年投身寫真界之後，工作愈來愈多元化，除咗加入女子組合「FaDeLess」活躍表演舞台，仲演出過唔少電影，作品包括《TSUGARU///DOGU》、《野獸之城 女子刑務所》等，喺電台亦有一個廣播節目《菜乃花之保健室》，另外佢亦多次喺電視螢光幕出現，除咗演出綜藝節目，亦以演員身份拍劇，例如最近參演嘅《錢湯、桑拿與我》。

提到呢個劇集，搵菜乃花以演戲方式介紹桑拿、錢湯，可以話開正佢嗰瓣喇，事關花妹本身好鍾意焗桑拿，體驗過各類型嘅桑拿場，已成為達人級數，可能就係因為被蒸氣焗得多，所以身材愈來愈弗，同時肌膚保持咁白滑鮮嫩喇！

菜乃花時不時都會將自己拍低嘅寫真作品上載到社交網畀大家睇，Click入去就可以隨時欣賞到花妹心口對飽滿大包，滿足眼球之餘，仲令人食指大動，好想咬番個包！

Profile

年齡：33歲

身高：5呎3吋

三圍：36I-23-34