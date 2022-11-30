「聲夢大魔王」黃洛妍獲粉絲送花　最愛梅艷芳形象百變

《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）到電台接受歌手歐信希節目訪問，電台門外聚集了大批「妍究生（Janees粉絲暱稱）」送花應援。她在節目中分享成長中的音樂路，表示：「有次經過文化中心門外，偶然聽到管弦樂演奏，覺得好好聽就直接喺門外聽咗45分鐘。之後就同媽媽講我想學，媽媽覺得管弦樂就係小提琴，所以就去學小提琴。」又說絕非3分鐘熱度的人，要做就要做到最好，在奧地利是半工讀，更自己交學費，在當地最愛的減壓方法就是美食。

Janees覺得學小提琴對學唱歌有很大有幫助，因含聽覺訓練，雖沒有「絕對音準」，但有「相對音感」（Relative Pitch），彈一個音在5秒內就可以講出正確音高：「呢啲就係由細個開始接受小提琴訓練而賺番嚟。」

Janees從小就喜歡唱歌，不過一直沒有跟老師學：「因為鍾意唱歌，無時無刻都哼住歌，從不放過可以唱歌嘅機會，唱歌對我係好自然，係好開心。」她又指每位歌手亦是她的老師，是模仿的學習對象，而最愛的香港歌手就是已故天后梅艷芳：「鍾意佢形象百變，願望自己能成為千變嘅Jan Jan。」