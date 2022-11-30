胡定欣獲無綫頒20年服務獎　黎諾懿自爆訓練班已喜歡她

藝人胡定欣與黎諾懿今晚（30日）出席TVB長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮晚宴，2人獲頒20年服務獎，他們指兩人是同期的訓練班同學，諾懿笑言：「好多人聽到都好驚訝，因為定欣Keep得好，似入行幾年。」他自爆當年在訓練班很頑皮，被導演發現他們不排戲，只顧住玩，將大力膠紙貼滿臉，又稱無綫由清水灣搬去將軍澳時有份試廠及試燈光，也算作出貢獻。

而定欣憶起當年她跟諾懿合作演出古裝劇考試，諾懿聞言自嘲：「我應該考得唔係咁好，因為定欣一出道就有角色，我就仲係行行企企好多年。」定欣認為每人都有不同道路，她開心對方做到自己想做的事：「我有日喺屋企飲咗兩杯，睇到佢主持嘅節目，我即時錄音畀佢，我最初識佢冇諗過佢廚藝咁叻，佢依家可以將呢方面發揮喺工作上。」諾懿指對方錄音時的聲音甚為感觸：「佢錄咗幾條聲，每條聲都兩、三分鐘，多數錄咁長都唔係好嘢，原來佢係鼓勵我，我會保存呢條聲，將來我訪問佢嘅時候，再放番條聲出嚟。」

另外，談到定欣入行20年還有甚麼目標？胡定指見諾懿事業有成，又有家庭與小朋友，希望自己將來也可以像對方般圓滿，問到諾懿會否介紹筍盤給對方？他謂：「佢唔需要我介紹，佢大把有得揀。」又突然自爆讀訓練班時已喜歡定欣：「不過我放喺心入面放到好Deep，一直冇講。（你咁鍾意你唔娶佢？）Timing好重要，我當時冇事業，我點敢追女神，所以就錯過咗一段美好姻緣。（你咁講怕唔怕太太鬧你？）唔怕，佢知我個人鍾意亂講嘢。」定欣稱兩人留下友誼及美好的校園回憶。