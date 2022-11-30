朱千雪認有戲癮想拍劇　黃翠如預咗做老公演唱會廁所位

朱千雪與黃翠如今日現身TVB長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮晚宴，2人獲頒10年服務獎，千雪稱10年比她想像中過得快：「早一兩年仲覺得自己係新人，估唔到眨吓眼10年。」近年轉戰法律界的她她被問到會否拍劇時，她表示跟無綫仍有合約，拍劇與否要視公司安排及時間長短：「時間太長就未必得。（咁做主持或真人騷呢？）我做主持冇翠如咁叻。（拍旅遊節目？）都幾好，可以學吓當地文化，我當初入行都有拍旅遊節目，但入咗劇組就少咗。（仲有冇戲癮？）都有，久唔久睇劇都會諗如果呢個角色由我演會點，不過我太耐冇拍劇，如果再拍唔知觀眾接唔接受到。」

另外，翠如的老公蕭正楠明年初聯同區永權及伍仲衡開演唱會，他們計劃邀翠如任嘉賓，翠如表示：「我怕我唱歌會成為廁所位，觀眾走一半，大家都知我唱歌出名難聽，每次唱K我只係負責食嘢。（會唔會上台撐佢哋？）佢哋認真先算，我唱歌嘅話，佢哋要花好多時間教我。（你老公可以日日教你？）佢已經放棄咗我，我喺屋企唱K，佢就走去煮飲、我費事畀人取笑啦！」她指今次開騷最戥區永權動感，因2人畢業就認識，對方很有音樂才華，但為照顧家人而選擇了較為穩定的主持工作，今次難得有機會開騷。