超Cup女英雄　「峰」起「群」湧

等我哋出手拯救男人啦！（互聯網）

美國超級英雄電影叫好叫座，跟車勁貼嘅美國四仔片廠，又點可能唔食住個勢推出四仔情慾版呢？睇見一班化身成慾海淫娃嘅超級女英雄，真係想加入戰團打埋一份呀！

兩強大戰

由專拍VR四仔片廠VRconk出品嘅《Scarlet Witch Vs Dr. Strange: A XXX Parody》，搵嚟Jessica Ryan擔正演出，由佢化身嘅紅女巫，將會同四仔迷所扮演嘅奇異博士嚟個激烈嘅肢體碰撞。故事講奇異博士發現紅女巫正策劃緊驚天大陰謀，便上門興師問罪，點知喺紅女巫嘅幻術下，竟然任由佢擺布，更趁肉體交鋒期間想奪去奇異博士嘅神智，成為佢嘅情慾奴隸。有趣嘅劇情加上熟悉嘅角色，配合埋VR嘅沉浸式體驗，令作品觀賞性十足。

騎乘女俠

神奇女俠最勁係乜嘢？力大無窮、玩鞭，定係格鬥技？錯！由VR Bangers製作嘅《Wonder Woman: A XXX Parody》，就話畀大家知佢其實精於騎乘！由Marley Brinx領銜主演，佢喺片中化身成情竇初開嘅神奇女俠，故事從一場空難開始講起，男主角因空難而墜落亞馬遜森林，當佢醒番時，發現神奇女俠竟然除緊佢條褲，仲話要幫佢包紮傷口，當睇見胯下巨物後，雙目放光嘅神奇女俠即刻瘋狂騎乘，情慾交鋒就此展開。

狂放貓女

想一次過滿足晒同多位超級女英雄曳曳嘅幻想，呢套由6AM Studios製作嘅《Cosplay Cougars》，相信可以滿足到你，事關登場嘅超級女英雄有成10位咁多，而且個個身材前凸後趷，問你點頂！由Kagney Linn Karter、Dylan Ryder、Dora Venter等多位脫星演出，佢哋分別扮演女超人、貓女、小丑女、女獵豹等人氣動漫角色，故事講貓女喺一次行動中，遇到佢夢想嘅神兵男，令佢忍唔住仰首叫春，然後擒住對方發動攻勢。至於想知其他女超英會點對付班壞蛋，就要等大家自己睇喇！