黃子桐成就解鎖！社交網隆重宣布「我終於畢業啦」

擁有34C的無綫小花黃子桐（Rachel）在社交網隆重宣布「我終於畢業啦！」穿上畢業袍的她成就解鎖，在事業及學業兩邊兼顧下完成了人生重要里程碑。

她利用了1年時間完成中大醫學院的公共衞生系碩士課程，但付出了沉重代價，她表示：「我過住地獄般嘅生活」，皆因兼顧學業、演藝事業，還有仲有自己的其他工作，在一天只得24小時下，她就要強將24小時變成48小時，為爭取時間，要經常跟時間及意志力競賽：「試過晨早拍幾集《逝者代言人》，再趕返學校上3個鐘堂，返到屋企冇得繼續抖，開夜車做功課做到凌晨，第二日繼續開廠。又試過一邊拍劇一邊Zoom上堂 ，同學、同事都好震驚，拍緊《破毒強人》時候，成日通頂，我就喺服裝車等埋位期間，埋頭苦幹做溫書做功讀，多謝同劇演員嘅鼓勵。」

尤其是讀文科出身的她，要越級挑選讀醫科確有難度，查字典也查到頭暈，曾反省是否太高估自己能力。而在學業中，覺得最難忘是「考試先嚟『「中招」』：「exam period中咗Covid，要喺竹篙灣病住考試 。」

但辛苦過後有艇搭，最近和無綫續約，之後再又將投入拍新劇工作，更遇上有發揮的角色：「就係做患精神病嘅『小三』，同譚凱琪爭仔，嚟梗會有好激嘅場口，所以我要做好情緒爆發嘅準備，現時都會喺無綫專心工作，仲有啲廣告拍，因為讀者用咗過20萬，我依家好窮要搵錢呀。」