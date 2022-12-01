【是日通勝】

農曆十一月初八

壬寅年 辛亥月 戊子日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：掃舍、理髮、動土

忌：問卜、栽種、嫁娶

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、18、23、42

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：事業運強，能在職場上佔得先機，毋懼競爭。

金牛座：飲食要節制，不宜大魚大肉，提防病從口入。

雙子座：努力付出不會白費，經濟上有望獲理想回報。

巨蟹座：投資股票存在一定風險，要留意市場消息。

獅子座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

處女座：事業發展如魚得水，惟經濟收入不似預期。

天秤座：事業受太多因素影響，需要保持細心及耐性。

天蠍座：運氣勝人一籌，學懂感恩和知足，心情更佳。

人馬座：樂於助人可收獲好人緣，斤斤計較易犯眾憎。

山羊座：迎來倒霉的一天，只要沒做虧心事就不用怕。

水瓶座：謀事阻力大，回報卻遜於預期，無奈又無助。

雙魚座：過於忍讓沒好處，愛一個人也不能失去自我。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）虎 人緣旺

（跌）豬 桃花弱

鼠：自覺性強，待人謙虛，有利事業發展。

牛：神采飛揚，人緣不錯，謀事易贏得掌聲。

虎：談笑風生，有利傾生意，成事機會高。

兔：工作忙，易顧此失彼，處事要分清輕重。

龍：接連收到好消息，謀事有望手到擒來。

蛇：財運稍遜，出門要小心錢包，提防受騙。

馬：是日沖煞，心浮氣躁，說話容易得罪人。

羊：被瑣事弄得焦頭爛額，宜檢討做事手法。

猴：貴人運強，謀事獲朋輩支援，事半功倍。

雞：諸事不順，壓力沉重，脾氣變得非常壞。

狗：口福不淺，與身邊人分享，食得更開心。

豬：桃花弱，魅力不足，急於示愛易遭拒。

【暢所欲玄】（風水及環境學顧問CalCal師傅）

預告2023年

有客戶私底下聯絡筆者，想了解一下世界大戰會否發生？同時亞洲地區會否發生戰爭？筆者並沒有直接回覆，希望藉着這一篇文章能夠解釋一下現時局勢。

依照在下愚見，2023年癸卯兔年跟筆者之前對2022年的預測一樣，並非一個好的年份。天災人禍、經濟崩潰、疫症陰霾將會繼續纏繞着全球。

疫症不會消散，只會用另一個方式去將全球市民的自由度繼續收緊。筆者時常與客戶分享，假如希望再次出國旅遊，請把握現今良機盡快成行，因為不久將來，出國將會成為一件非常奢侈的事情。

2023年對於金融體系、法律制度，將會出現一個極大的衝擊！大概意思是金融體系面臨崩潰，因此很多制度上需要更改，藉此填補一些現存漏洞，甚至是更改法律去達成某一政治目的。

至於世界大戰會否發生，筆者的觀點是比較保守，然而在香港及中國的地理位置，2023年東海南海局勢將會如箭在弦！日本台灣海域易擦槍走火；而香港局勢亦將會牽連在國際政治棋盤之上。