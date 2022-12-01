東方日報C2：趙麗穎有你冇我　楊冪熱巴離奇「失蹤」

內地「千億點擊女王」趙麗穎前晚現身「視界大會」頒獎禮，並風騷捧獎。不少網民嘲頒獎禮只是電視界分「豬肉獎」，不過兩位劇后楊冪及迪麗熱巴竟然冇影，獎項清零，猜測是有幕後黑手造成「有你冇我」之勢！除此以外，Angelababy與楊超越撞衫成為頒獎禮的另一「花生位」。

內地兩大紅星楊冪與趙麗穎積怨多年，早年「未夠紅」的趙麗穎屢被認錯為楊冪，令她不禁在社交網爆Seed大鬧楊冪的粉絲連偶像的樣子都分不清，近年兩人常在演藝事業上暗鬥，即使一起出席活動亦被拍得互不理睬，雙方關係近乎冰點！

網民嘲分「豬肉獎」

前晚，內地知名網絡平台在蘇州舉辦「視界大會」頒獎禮，趙麗穎以黃色珠片裙配襯一頭曲髮，帶點「有請小鳳姐出場」的娘味，被嘲是「時裝車禍」。席上，她與內地男星張若昀齊齊獲頒「年度品質演員」，網友質疑這是「豬肉獎」，因為當晚大會共頒發29個獎項，幾乎每項都有多個得獎者。不過，今年先後推出劇集《謝謝你醫生》及《愛的二八定律》的楊冪，以及話題作《馭鮫記之與君初相識．恰似故人歸》女主角迪麗熱巴竟然獎項欠奉，不少網民都質疑有人不想與楊冪及其旗下的迪麗熱巴同場，因此要求大會「二選一」，才會出現這個異象。

楊穎棄用洋名

楊冪與迪麗熱巴零獎項令人議論紛紛，而女星Angelababy（楊穎）亦有幫手「派花生」，她前晚化身「升Cup Baby」，一襲低胸半透視晚裝令「小波地」變得有睇頭，豈料較她年輕9歲的人氣女星楊超越以近乎同款的晚裝上陣，而且胸口設計更見開揚，「雙楊」胸戰一觸即發！而Baby領取「年度熱度人物」獎時，銀幕只顯示其中文名，被指應是遵照之前的指引，在頒獎台上棄用洋名。

一眾女星鬥得精彩，而男神肖戰及王鶴棣等亦Chok爆現身，王鶴棣獲封「年度矚目演員」，肖戰則膺「年度表現力獎」，但他們未有並排而坐。肖戰與陳凱歌兒子陳飛宇同坐，不過後者慘被指「未夠班」與頂流小生平排，而兩人的表現亦有點拘謹，近乎零交流。

吳謹言戚「小新眉」玩排擠

內地女星吳謹言、張天愛及關曉彤前晚同奪「年度魅力演員」大獎，當中吳謹言與張天愛手拖手上台，已令關曉彤略為尷尬，豈料好戲在後頭，上台後2人並排而站，與關曉彤刻意保持距離，令場面更為尷尬，關曉彤當堂面露不悅，不過這亦反映她與另外兩人的關係認真麻麻！

此外，吳謹言身穿黑色晚裝赴會可謂穩打穩紮，不過一雙「蠟筆小新眉」卻令人一見難忘！不少網民群起聲討其化妝師，要求對方引咎辭職：「你給我老婆畫成啥樣？」、「是新手畫的嗎？化這種妝幹嘛？」、「化妝師很恨她嗎？怕她火起來嗎？」亦有網民懷疑吳謹言是得罪了化妝師才會被「整蠱」！

雙下巴現形趙露思全場最肥

「甜寵女神」趙露思穿低胸晚裝亮相，並在社交網大晒靚相，造型仙氣十足。不過現場所見，她明顯長胖，有網友瘋狂截圖，將她的肥態盡現人前，相中她面圓圓略見臃腫，說話及大笑時，雙下巴更無所遁形，仙女慘變胖妞！她獲頒「年度優秀演員獎」，有口痕網友嘲諷應改頒「全場最肥胖女演員」獎，認真刻薄。不過，相信趙露思之後應該會積極減磅，因為有指她將演出內地仙俠劇《神隱》，為了演好亮麗角色，應會在外表上多加努力。

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