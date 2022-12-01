迪士尼公布漫威第5階段作品　華裔男星關繼威加盟演《洛基2》

華特迪士尼公司（亞太區）日前在新加玻舉行亞太區內容發布會，公開迪士尼2023年超過50部電影及串流作品。其中包括13部「漫威宇宙」（MCU）影視作品。

除了下年初上映的《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man & The Wasp: Quantumania）以及《Marvel隊長2》（The Marvels）等之外，還有，劇集《洛基2》（Loki 2）。漫威電影公司聯合總裁Louis D’Esposito表示如同第4階段的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）納入亞洲超級英雄，第5階段還會繼續「多元」，韓星朴敘俊加入《Marvel隊長2》之外，憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）咸魚翻生的越南華裔男星關繼威亦會加盟《洛基2》。

而發布會上亦宣布將擴大與日本漫畫出版商「講談社」的長期合作，首先登場的會是《東京卍復仇者：聖誕對決》，該作將在2023年1月於Disney+上線。此外，大會更邀請了不少台前幕後團隊包括日本鬼才導演三池崇史、韓國人氣演員丁海寅、日本男星柳樂優彌、吉岡里帆等出席。