迪士尼公布漫威第5階段作品　華裔男星關繼威加盟演《洛基2》

華特迪士尼公司(亞太區)日前在新加玻舉行亞太區內容發布會,公開迪士尼2023年超過50部電影及串流作品。其中包括13部「漫威宇宙」(MCU)影視作品。

除了下年初上映的《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man & The Wasp: Quantumania)以及《Marvel隊長2》(The Marvels)等之外,還有,劇集《洛基2》(Loki 2)。漫威電影公司聯合總裁Louis D’Esposito表示如同第4階段的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)納入亞洲超級英雄,第5階段還會繼續「多元」,韓星朴敘俊加入《Marvel隊長2》之外,憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)咸魚翻生的越南華裔男星關繼威亦會加盟《洛基2》。

而發布會上亦宣布將擴大與日本漫畫出版商「講談社」的長期合作,首先登場的會是《東京卍復仇者:聖誕對決》,該作將在2023年1月於Disney+上線。此外,大會更邀請了不少台前幕後團隊包括日本鬼才導演三池崇史、韓國人氣演員丁海寅、日本男星柳樂優彌、吉岡里帆等出席。