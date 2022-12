群星拱照小龍　李小龍傳記影視作品全面睇

台灣導演李安宣布開拍國際武打巨星李小龍傳記電影,並由兒子李淳飾演李小龍。查實過往中外影壇都好多明星扮過李小龍,現為大家細數有邊個影星於銀幕或電視演過李小龍!

最早期扮演小龍有70年代的李修賢及台灣男星何宗道,李修賢1976年主演的《李小龍與我》,只可惜影片受歡迎程度一般!1978年,林嘉華在麗的電視劇集《巨星》中的角色凌四海亦是映射李小龍。至於吳大維於1992年在亞視的劇集《李小龍傳》中飾演小龍。

而1999年,「超級小龍迷」歐錦棠亦自編自導自演電影《1959某日某》,他飾演年輕時代的李小龍,而葉準更飾演父親葉問一角。除了在電影飾演小龍外,歐錦棠亦於2000年亦在亞視劇集《影城大亨》中再次飾演小龍。而近年亦有不少港產片及大陸劇集講述李小龍的傳奇一生。例如2010年李治廷主演的《李小龍》以及2008年「小龍」陳國坤主演的大陸劇《李小龍傳奇》,後來,被公認為最神似小龍的陳國坤亦在《葉問3》及今年暑假上映的《葉問4:完結篇》再次飾演李小龍。

除了香港之外,就連荷里活亦兩度開拍小龍的傳記片。1993年美籍華裔男星李截(Jason Scott Lee)在《李小龍傳》(Dragon: The Bruce Lee Story)中飾演李小龍。而2016年,伍允龍亦在荷里活片《龍的誕生》(Birth of the Dragon)中飾演李小龍, 只可惜影片整體成績一般!

而幾年前,荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)亦在電影《從前有個荷里活》(Once Upon A Time In ...Hollywood)中找來美籍亞裔演員Mike Moh於片中扮演李小龍,不過影片上映後被「小龍女」李香凝公開批評影片內容失實。