群星拱照小龍　李小龍傳記影視作品全面睇

台灣導演李安宣布開拍國際武打巨星李小龍傳記電影，並由兒子李淳飾演李小龍。查實過往中外影壇都好多明星扮過李小龍，現為大家細數有邊個影星於銀幕或電視演過李小龍！

最早期扮演小龍有70年代的李修賢及台灣男星何宗道，李修賢1976年主演的《李小龍與我》，只可惜影片受歡迎程度一般！1978年，林嘉華在麗的電視劇集《巨星》中的角色凌四海亦是映射李小龍。至於吳大維於1992年在亞視的劇集《李小龍傳》中飾演小龍。

而1999年，「超級小龍迷」歐錦棠亦自編自導自演電影《1959某日某》，他飾演年輕時代的李小龍，而葉準更飾演父親葉問一角。除了在電影飾演小龍外，歐錦棠亦於2000年亦在亞視劇集《影城大亨》中再次飾演小龍。而近年亦有不少港產片及大陸劇集講述李小龍的傳奇一生。例如2010年李治廷主演的《李小龍》以及2008年「小龍」陳國坤主演的大陸劇《李小龍傳奇》，後來，被公認為最神似小龍的陳國坤亦在《葉問3》及今年暑假上映的《葉問4：完結篇》再次飾演李小龍。

除了香港之外，就連荷里活亦兩度開拍小龍的傳記片。1993年美籍華裔男星李截（Jason Scott Lee）在《李小龍傳》（Dragon: The Bruce Lee Story）中飾演李小龍。而2016年，伍允龍亦在荷里活片《龍的誕生》（Birth of the Dragon）中飾演李小龍， 只可惜影片整體成績一般！

而幾年前，荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）亦在電影《從前有個荷里活》（Once Upon A Time In ...Hollywood）中找來美籍亞裔演員Mike Moh於片中扮演李小龍，不過影片上映後被「小龍女」李香凝公開批評影片內容失實。