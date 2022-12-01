氣溫急降　 最梗要夠「薑」

氣溫急降，似乎冬天是真的來了？一夜之間由短袖變長袖，真是令人「防不勝寒」，身體一時之間會難以適應！要面對寒冷的天氣，除了厚厚的衣物外，亦可以借助小幫手，幫助暖身，而薑就是當中的一個好選擇。

【以薑入饌】

味辛性溫的薑有驅風散寒的功效，若以此加黑糖或紅糖煲水飲用，可活血、補血，有助驅除體內寒氣，藉以溫暖手腳甚至全身。做法相當簡單，只需把3至5片生薑混合半塊紅糖煲水飲用，就可有效暖身。另外薑亦可混合如大棗、檸檬或蜂蜜等不同的食材飲用，以達致不同的功效。

薑棗茶

材料︰生薑100克、紅棗100克

做法︰

1.於鍋中加入生薑、紅棗及500ml水煲15分鐘。

2.起鍋前加入少許紅糖，即可飲用。

老薑紅棗黑糖番薯糖水

材料︰老薑30克、紅棗10顆、黑糖100克、番薯500克

做法︰

1.番薯削皮，切成塊狀備用。

2.老薑連皮拍扁，紅棗洗淨後剪開備用。

3.於鍋中加入2公升水，水滾後加入番薯和紅棗，煲約25分鐘。

4.加入薑和黑糖，再煲10分鐘即可食用。

【暖腳靠薑】

中醫有云「寒從腳下起」，要增強身體的禦寒能力，可從腳部保暖做起，在睡前可以溫熱水（攝氏40度左右）泡腳，促進血液循環，同時可以在水中加入薑，有利血液循環通暢。另外薑亦有溫熱的作用，以薑蓉熱敷冰凍的手腳可作驅寒之用，但切記勿在剛扭傷關節時使用。