梁靖琪孖張智霖王陽明合作惹羨慕　再做打女要突破自己

藝人梁靖琪（Toby）演出的劇集《蝕日風暴》最近在HOY TV播出，劇中與兩大型男張智霖和王陽明合作，令人羨慕。問到拍攝對手戲時會否心跳加速？她說：「同Chilam識咗好耐，合作過好多次，今次係第一次有對手戲，講暗戀佢，為佢付出好多，所以要代入角色，好傾慕佢，但係都冇唔記得對白，哈哈。」她指與王陽明雖然是首次合作，但覺得他身上的紋身好似她的老公，故合作時甚有親切感，但一見面就打到飛起。

劇中Toby所有動作戲皆親身上陣，既要克服恐懼拍攝被活埋戲份，還花了大半年時間操弗身手與身形，自言拍攝時是入行以來狀態最滿意，直言有興趣一直做打女，但現在做了媽媽，再拍打戲要突破自己：「拍嗰陣未做媽媽，依家做咗媽媽就要再挑戰自己，可唔可以仲衝得咁犀利呢，會係另一個突破。」

她笑言新劇不敢給兩個仔仔看，怕已經相當好動的寶貝，更加有樣學樣，郁手郁腳。問到可有再生BB計劃？她說：「如果一定係生女就想生，諗起收身都好辛苦，已經三年抱兩，老公都驚，都話夠。」

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