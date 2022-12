台灣天王周杰倫早前宣布即將喺12月展開巡迴演唱會,令到一眾歌迷都感到相當期待,依家正忙於為演唱會做準備嘅佢,尋日(30日)喺社交網晒咗綵排片,佢戴上冷帽同黑色口罩,拎住結他自彈自唱,功架十足,留言:「Are you ready for my concert?認真的人就是,樂手休息時,我繼續(練),樂手開始練,我都繼續練!」為咗演出成功,佢真係相當落力練習,不過之後佢都不忘發揮搞笑本色,話:「大家回家看球,我……也回家看球#別人笑我太瘋癲,我笑他人看不穿!」引來網民爆笑呀!