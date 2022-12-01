吳家忻唱歌迎聖誕？精選聖誕好去處 x 禮物選購聖地

雖然今年好多人會選擇外遊過聖誕，其實本地都有不少適合一家人的好玩景點和打卡位，還有機會遇到人氣KOL吳家忻（Kayan9896）獻唱聖誕歌，若然想揀選心水禮物畀小朋友，立即去片，睇晒聖誕好去處及禮物選購聖地喇！

香港迪士尼樂園每年聖誕節都會有活動，今年亦不例外，當中城堡舞台舉行的「米奇與好友聖誕舞會」，首次加入新角色小狐狸LinaBell，載歌載舞炒熱現場氣氛；而Duffy與好友更會在冬日花園現身，粉絲們想自拍和打卡，就記得提早排隊喇。傳媒邀請日更請來吳家忻（Kayan9896）驚喜現身，與歌詠團現場演繹聖誕樂章，並主持夢想成真聖誕樹亮燈禮，配合漫天飄雪的畫面，滿有冬日氣氛。此外，當然不少得必吃的聖誕主題美食，還有將聖誕主題商品帶回家呢。

尖沙咀可說最有氣氛的聖誕節地區，地標之一的海港城，今年打造了獨角獸樂園，露天廣場聳立10米高的幻彩聖誕樹，由雙層環絓的獨角獸和幻彩閃片鋪排而成。還有提供近距離打卡位的獨角獸聖誕樹花園、巨型LED「獨角獸Merry-Go-Round」、滿天星燈的「獨角獸Merry-Go-Round」宮殿等必到打卡。海港城亦與經典兒童節目《芝麻街》合作推出「MERRY STREETMAS」，帶來兩大打卡場景和多個精彩活動，還有由著名藝術家Jon Burgerman聯乘《芝麻街》打造的「Friendly Neighbours」展覽，於「海港城美術館」展出作品。

聖誕節最煩惱莫過於要揀禮物，水杯、相架等更被定為「絕交禮物」，要款式多又經濟的話，LOG-ON可說是一站式禮物聖地，而時代廣場店特意打造為聖誕小鎮風格，除了有過千件人氣精品，例如桌上遊戲、卡通禮品、趣味造型禮品之外，今年更有獨家LuLu豬歡樂時光造型的毛公仔，並設有專屬打卡位呢。另有優先發售的小王子夜燈、獨家發售的Hello Kitty香薰機、KAORU日系香味手錶，總有一件合你心意。

如果大家有更多Budget，走中高檔路線的連卡佛，禮物款式多籮籮，由聖誕吊飾、聖誕樹、衣服鞋履等應有盡有，價格豐儉由人，由數百至數萬元都有。應節禮物有全球最古老聖誕樹品牌Oncor的聖誕樹，還有多不勝數的聖誕樹裝飾品，例如牛角包、薑餅屋、糖果、公主等造型的玻璃吊飾；想大玩親子裝的話，Dreyden毛衣相信是不二之選，一家人在佳節中齊齊穿上，拍一張全家福零舍難忘。