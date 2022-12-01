咖啡品牌新搞作　有新品有新意

對很多繁忙的香港人來講，每日飲幾杯咖啡似乎是例行公事，由連鎖店出名以至小店的精心咖啡，單是咖啡豆和工具已琳琅滿目，近日各大咖啡店或品牌都推陳出新，更和不同品牌聯乘，為客人帶來各樣新攪作，無論在家或出外飲咖啡，似乎都可以感受到驚喜。

歎啡做善事

來到冬日，雙手拿一杯熱咖啡，提醒又溫暖。Pacific Coffee近日以今年以「Double Cheery Christmas」為主題，推出2款滿滿節日色彩的限定飲品。薑汁特濃咖啡鮮奶以辛香薑汁配鮮奶泡沫做成漸變層效果，表面再加雪花狀朱古力片，芳香暖胃。石板街朱古力以煮過的牛奶配朱古力和特調花生醬，杯面再放朱古力花生醬棉花糖，老少咸宜，特飲配於指定日期供應的新出肉桂蘋果意式奶凍、朱古力杏仁蛋糕、聖誕薑餅、煙火腿布里芝士意大利紅菜頭軟包或法式薯仔千批配火雞片，分外滋味。想送禮的話，店內推出限定的雙色玻璃杯、節日咖啡券套裝和聖誕手沖壼禮盒等，可能合你心意。同時間，品牌和願望成真基金合作，舉行童心許願聖誕卡慈善義賣活動，請來4位和患重症的小朋友手繪1套4張聖誕卡作限量發售，客人選購後可參加「給聖誕老人的信」活動，在卡上寫願望後於12月9日前投入咖啡店內特製郵箱，免費為你送到芬蘭聖誕老人村，是次收籌得的款項全數會捐給基金，為患重病的兒童實現願望和打氣，別具意義。

當咖啡遇上雪糕

當溫暖咖啡和冰涼雪糕相遇，會產生甚麼火花呢？本地烘焙精品咖啡品牌Urban Coffee Roaster Café 早前和天然雪條品牌Stecco Natura 合作，於西環開設小店，店內供應健康低下和無麩質意式雪條和雪葩，客人可自選配料和醬料作配搭。另外亦可揀選精品咖啡享用，配搭意式炸飯糰、熱狗和香蕉船等輕食及甜點，悠閒度日最好不過。

咖啡藝術空間

現時的咖啡店，不單咖啡要高質，就連環境都講究，讓客人邊飲邊欣賞又或打卡，Hypbeans和西班牙藝術家Okokume合作，由現時至2023年1月3日以藝術家的作品Cosmic Girl為主題 ，將店子打造成神秘空間，當中一幅全新畫作《Aura》更率先於店內展出，客人可邊飲咖啡邊賞畫。與此同時，品牌推出別注版的咖啡杯，還有黑白2款別注版T恤，讓大家感受更深。

滲入甜點氣息

咖啡和朱古力永遠是最佳配搭，Nespresso和朱古力大師Pierre Hermé 合作推出限量粉囊系列，讓大家飲咖啡都有吃甜點的滋味，Infiniment Espresso 選用哥倫比亞托利馬Arabica咖啡豆，有濃郁果香及麥片香氣。Infiniment Gourmand 選用南美洲Arabica咖啡豆，滲榛子、杏仁脆餅和雲呢拿的甜味。至於Infiniment Fruité則有紅桑子風味。由現時至2023年1月1日，客人選購10筒咖啡粉囊，即可換領品牌杯墊和指定金額禮券，選購15筒可換領咖啡杯連茶碟，買得多換領禮品更多。佳節期間，指定咖啡機系列有8折優惠。