張致恒老婆雯雯鬆身裙肚凸凸孕味濃　惹佗第4胎疑雲

藝人張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）結婚3年，誕下三名兒子。不過夫妻關係時好時壞。而佢哋嘅感情最近疑似再度遇上危機，有網民發現雯雯取消追蹤老公嘅社交網，更將Steven嘅所有相刪除，因而惹嚟離婚疑雲。

雯雯上個月曾在社交網分享咗佢與老公Steven帶仔仔去牧場玩嘅短片，最近佢又更新社交網分享一張身穿鬆身裙嘅照片：「2022年收埋左自己足足一年… 2023年目標 要搵返自己做返自己。」網民的焦點卻落在佢肚凸凸孕味濃，即惹來懷孕揣測，網民紛紛問佢：「又有咗？」Steven亦不禁留言表示：「都叫你唔好着呢件衫㗎啦，依家個個都以為你有咗。」

對於雯雯被傳再有喜懷第4胎，張致恒今日（1日）接受東網訪問，佢表示：「其實係一個好大嘅誤會，因為我同老婆係比較節儉，一直着緊之前比較舊嘅衫，佢生完後，着嘅衫仲係之前大肚時着嘅衫，所以睇落去似大咗肚咁。我之前有同佢講，咁着人哋可能誤會佢大肚，但佢話冇所謂，點之真係有人話佢似大肚，呢個誤會真係好好笑。多謝關心，暫時我哋未有計劃再生BB！」問到其近況如何，佢透露在住所附近的茶餐廳做二廚：「夜晚要洗碗，要返全日，有時間就會喺屋企開直播唱歌。」又謂：「我洗碗洗到隻手爛晒，不過唔係怕辛苦，只係分享經驗，第一次做洗碗，原來啲工業用洗潔精係咁勁。」