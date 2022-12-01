手機跨界合作　聯「萌」吸睛

手機牌子跟同業合作不是新鮮事，以往多是技術交流，近年卻開始跨界聯乘，頻頻跟動漫電玩甚至潮流藝術單位合作。今次就同大家介紹幾部，其中國內廠商OnePlus跟人氣電玩《原神》攜手發表的Ace Pro限定版就最具誠意，將深度定制機身、豪華包裝及精美配件完美結合，Game迷見到必得心心眼！

深度訂造 視聽改造

OnePlus Ace Pro原神限定版的設計靈感來自遊戲角色「胡桃」，玻璃後蓋刻有角色的頭像浮印及烈燄紋理，閃光燈印有梅花瞳圖案，並附有冰膚散熱保護殼、專屬充電器及「護摩之杖」造型SIM卡針，單是細節已相當用心！而作為一部配備6.7吋120Hz AMOLED屏幕、S8+ Gen 1處理器、16GB RAM及512GB ROM的電競手機，它特設代號為「煉金」的《原神》優化技術，保證1小時平均59.3fps不掉幀，打機穩定兼高畫質！

手機內部也改造得十分徹底，例如開機、充電、指紋解鎖以至AOD狀態都有動畫特效；手機鈴聲、鬧鐘、訊息提示音甚至小布語音助手皆變成了「胡桃」原色演繹；就連應用圖示、鍵盤、日曆都有特別主題，由視覺到聽覺都注入《原神》元素！包裝亦誠意滿滿，定制禮盒內藏角色的亞加力膠桌面擺設、小鬼魂立體裝飾、胡桃立繪海報及表情貼紙，更送1,000遊戲原石兌換碼及經驗值，讓用戶進入遊戲後立刻升呢！特別一提，此機電池達到4,800mAh，並支援150W超級快充。

電玩動漫 分途出擊

破壞神亂入

ASUS繼早前推出ROG Phone 6蝙蝠俠版後，近日跟暴雪娛樂共同開發同型號的「Diablo Immortal Edition」電競手機，背蓋的熾紅火燄圖案採用特殊塗料，隨視角變化展現不同燃燒亮度，玩家可自訂Aura RGB燈效，又或更改內建的《Diablo》動態桌布、應用圖示及音效。跟機配件包括「祝福之盾保護殼」、「永生不朽SIM卡針」、「法希爾的榮光手電筒」及「聖休亞瑞地圖配件袋」，包裝更採用了「赫拉迪姆方塊」形態，開箱如打寶一樣咁驚喜！硬件亦屬頂級，包括S8+ Gen 1處理器、6.78 吋165Hz AMOLED屏幕、6,000mAh大電池及六層散熱系統。

吉蒂控注意

小米Civi 2主打自拍，輕薄機身只有7.23mm厚、171.8g重，同時內建5,000萬像素超清主鏡頭、3,200萬像素雙前置鏡頭及多色溫四柔光燈，影人自動質感美肌兼虛化背景，自拍影人都靚一靚！然而它最叫絲打心動是跟Hello Kitty攜手推出潮流限定禮盒，背蓋增加了與之呼應的百摺紋理，並附有吉蒂貓公仔、唇膏造型尿袋、限定胸計及手提包。

潮流藝術 獨特美感

純白色魅力

Samsung最近與巴黎高級訂製時裝品牌Maison Margiela聯乘發表限量版Galaxy Z Flip4，機身改用後者喜用的純白啞面色，並透過精細而隱若的線條，象徵內部的電路零件。全新主題介面含有藝術背景及圖示，打開屏幕時會出現X光掃描動畫，令手機桌面變成褸空透視風格。隨機配有機殼，皆備有標誌性4條白縫線，充分體現品牌魅力。

未來考古美

潮流藝術家Daniel Arsham的作品多帶侵蝕風格，呈現與別不同的未來考古美感。意外不到小米竟然找他共同創作12T Pro特別版，機身改為銅鏽綠色，並以塗裝呈現出立體結晶，配搭同樣結晶化的包裝盒及3D背景圖案，如雕塑般引人注目！此作於歐洲限量發售2,000部，並於2022年12月16日上市。