【營事檔案】燒汁親子丼　DIY走脂

親子丼即日式滑蛋雞肉飯，是日本的一種家庭式料理，以雞肉及雞蛋作為主材料，蓋在飯上。親子丼名稱的來源是因為蓋飯中同時包含雞肉與雞蛋，即是將雞母親和雞孩子一同烹飪的料理。這是一個十分簡單，只用一個鍋就可以完成的菜式，十分便利及易於清洗。

即食雞胸 不一定低脂健康

雞胸，好像是減肥人士的必須品，而市面上都因應這個風氣推出了不同口味的即食雞胸肉。由於口味選擇多，而且經慢煮處理後口感較滑，因而深為大眾喜愛。但要留意的是經醃製調味的即食雞胸肉有可能鈉含量超標，甚至有些更會添加油分，脂肪含量比純雞胸肉為高。在選擇不同品牌及口味時應多留意成分表，以免得不償失。

自製燒汁 低脂又夠味

醬汁普遍都冠有高脂的惡名，以白汁及咖喱為例，都加入了牛油、忌廉、椰漿或椰奶等，令整體脂肪和熱量增加不少。比較之下，洋葱汁、豉汁、番茄汁等，脂肪量相對較少，但鈉質則較高。高鈉飲食會增加患上高血壓及腎病等風險。然而，自製醬汁不但可控制油量，更加按個人口味調整鹹度，自然更健康又更美味。

【燒汁親子丼】

材料：

即食雞胸 1塊

雞蛋 2隻

白飯 1碗

調味料：

蒜蓉 1茶匙

蠔油 2湯匙

味醂 2湯匙.

糖 1湯匙

做法：

1.雞胸先切粒，雞蛋打勻備用。

2.在鑊中炒香蒜蓉，加入雞胸炒勻。

3.再加入蠔油、味醂及糖炒勻。

4.倒入雞蛋液，蓋上鑊蓋等1分鐘後關火。

5.最後倒在白飯上，完成

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。