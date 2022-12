藝人何雁詩今年6月為老公鄭俊弘誕下囝囝Asher,近日Asher滿半歲,佢哋兩公婆就囝囝舉行180日宴,並於社交網大晒派對靚相,見現場布滿園藝及氣球裝飾,及放有長頸鹿、熊仔公仔等,又準備咗卡通獅子王造型嘅3層蛋糕,充滿大草原氣息同時又不失童真,非常有心思。當日派對何雁詩父母都有出席,一見到眼大大嘅Asher即笑到見牙唔見眼,大合照時仲抱到實一實,孫不離手,對孫仔寵愛有加。而何雁詩又透露被老公鄭俊弘催生,但就笑言要先休息一下:「「Daddy's already asked me multiple times when are we getting a next one ,well mommy's uterus needs a break.(爸爸已經問咗我好多次幾時生下一個,但媽媽我個子宮需要休息一下)」。