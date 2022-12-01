本日日本：潮人必搶！奈良美智全新聯乘時裝系列出籠

去年英國著名時裝設計師Stella McCartney同名品牌首次與奈良美智合作推出聯乘時裝系列，大受歡迎，開賣不久旋即被搶購一空！買不到的朋友不用失望，因雙方再度聯手，於12月2日在Stella McCartney 青山總店推出第二彈「奈良美智 x Stella McCartney 2023年春夏Shared Capsule Collection」，想買的話今次要快點出手了。

Stella McCartney一向是中性設計的先驅，於設計上強調兼容的性別文化，上一次合作由品牌精選奈良美智的畫作來設計，今次掉轉角色，由奈良美智親自揀選作品來挑戰Stella McCartney的設計功力。作品反映品牌與奈良美智的共同價值觀，包括行動主義、美學和對動物的愛，並加入反叛的感覺。他的插畫看似簡單，但卻具備情緒張力，簡簡單單的直筒版型就最適合。上一回只推出服飾，今次則多了配件、鞋及袋，不論你是時尚迷或藝術迷都不容錯過。