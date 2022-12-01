盧瀚霆預告新劇與Jeffrey有浴室戲：兩人相當近距離

盧瀚霆(Anson Lo)、魏浚笙（Jeffrey）、徐㴓喬（Asha)在九龍灣出席ViuTV劇集《百萬同居計劃》記招，三人劇中出現三角關係，Anson Lo形容是很有愛的關係，又大讚Jeffrey是顏值王，他亦互笠高帽讚Anson Lo顏值才是屈機。問到Asha與Anson Lo劇中可有咀咀？她則賣關子笑說劇中有不少幻想畫面，大家要睇劇。Anson Lo則透露反而與Jeffrey有浴室戲，兩人相當近距離，觀眾要追劇。至於Jeffrey則笑說：「我梗係冇咁戲，劇裏面我好悲情、好慘，好似天使咁守護住Asha。」

此外，對於有讀者爆料指叱咤贊助商偏幫姜濤粉絲「走後門」，課金取得入場卷，影響現場投票結果，轟做法不公平。Anson Lo表示：「唔知真定假，所以好難去評論，但係相信每一個歌手嘅fans都好想去入場支持偶像，作為歌手亦都想見到fans入場支持，希望大家用正確嘅方法去投票。」他又指沒有收到粉絲投訴買不到飛，因為叱咤一向也很難買飛。

講到日前在香港風雲榜與MIRROR再踏舞台表演時突然感觸爆喊，被網民鬧爆賣慘，他說：「表演嘅時候真係唔想喊，因為之前綵排都係保持呢個狀態，唔想因為喊影響到個表演，作為一個表演者唱完首歌係好基本，但係當時真係hold唔住個情緒，所以唱唔晒首歌，我都好feel sorry、好feel so bad，對買飛入嚟嘅觀眾好抱歉。」

再問到Anson Lo可覺得自己是水造容易喊？他說：「都唔係，睇吓咩情況，關於表演可能會情感豐富啲，每次接觸一個新嘅表演場地，自己都要多啲時間去適應，某啲情緒可能會返返嚟，呢個係一個適應階段，相信唔止我一個，做觀眾都要時間去適應一直繼續向前行。」