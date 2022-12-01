黎耀祥視像宣傳劇集《輕·功》　朱晨麗感恩未播就有提名

無綫時裝親情劇集《輕·功》將於12月5日首播，劇中藝員包括龔慈恩（龔姐）、蔣祖曼、朱敏瀚、朱晨麗及楊卓娜等，中午（1日）現身將軍澳電視城為劇集宣傳，而身在內地開工的黎耀祥（祥仔）就以視像形式出席，一眾演員大呼掛住祥仔，又叫他記得帶手信回來。劇中與龔慈恩飾演一對夫婦的祥仔，透過營幕大讚拍本身與角色性格匹配：「龔姐本身又靚又有氣質，而我就其貌不揚，產生化學作用有一種美女與野獸嘅感覺。」他笑言龔姐是他兒時偶像，能與她拍檔十分高興。而龔姐就讚祥仔是近年最佳對手：「同祥哥合作令人好舒服，佢唔會止係關注自己角色，亦會關心埋其他演員甚至工作人員。」問到劇中二人有否親熱場口？她即笑言沒有：「祥哥可以令到對手感覺好Sweet，當然唔係Puppy love 嗰隻，係呢個年紀嘅溫馨感覺。」另談到女兒林愷鈴於友台劇集《繩角》演出備受讚賞，龔慈恩表示平日也有與女兒交流演戲心得：「我哋會一齊睇電影，睇啱鍾意嘅角色或情景，會傾下可以點樣處理，但唔會就佢角色或劇本去研究，因為大家年紀唔同，好難變返佢個年紀嘅觀點去體現角色。」

劇集被安排於台慶頒獎禮開始投票後才播出，問到會否感到輸蝕？朱晨麗表示一切由公司安排：「其實每年都有劇集未播就有提名，希望有好嘅祝福，今次劇集帶出訊息，近年大家都累積好多壓力，希望睇完套劇可以思考發生嘅事，放輕自己。」談到她憑該劇角逐「最佳女配角」，而另一部戲份較少的《美麗戰場》則角逐「最佳女主角」，她說放那個位不會影響自己心情，自己只會繼續努力發掘演戲的另一面，希望做得更好。