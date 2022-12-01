2022年最高流量歌手︱姜濤登榜首　MIRROR前5佔3席

姜濤氣勢銳不可當！有音樂串流平台於今日（1日）公布2022年度總回顧排名，本地樂壇方面，男團MIRROR中有3子佔據了「香港最高串流量歌手」前5位，姜濤榮登榜首，陳卓賢（Ian）及盧瀚霆則分別位列第2及第5，歌王張敬軒則排名第4。姜濤的4首歌曲《鏡中鏡》、《Dear My Friend》、《作品的說話》和《Master Class》席捲「香港最高串流量歌曲」首5位榜單，Ian的《留一天與你喘息》則排名第4。至於林家謙的專輯《SEVEN》獲得「香港最高串流量專輯」首位，唱作歌手洪嘉豪的專輯《Learning Curve》排名第3位，Gareth.T的專輯《to be honest》則排名第5。

另外，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）和邱傲然（Tiger）主演ViuTV劇集《繩角》播出後，令他們人氣更升，廣告不斷，近日更以黑白型男造型上陣為彩妝品牌拍廣告，Lokman說：「感謝品牌的邀請，今年有幸參與幾部劇集的拍攝，能夠從不同的體驗當中多角度探索自己，是一個神奇魔幻的旅程。」至於Tiger則說：「現時正忙於籌備新劇拍攝，作了不少的新嘗試，希望觀眾之後能見到我的新面向。」