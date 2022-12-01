吳若希處女騷邀許廷鏗胡鴻鈞任嘉賓　望打友情牌助破冰

歌手吳若希（Jinny）將舉行首個香港個唱，已誠邀陪伴她成長的好友許廷鏗及胡鴻鈞撐場，不過兩位男閨蜜傳反目多時，這個兩男一女的「嬲」字組合或只是一廂情願，但她仍狂打友情牌：「呢個係我哋當年嘅承諾。」望借自己影響力助好友破冰。

入行12年的吳若希（Jinny）將於12月11日假旺角麥花臣場館舉行個唱，日前她自爆開騷是臨時決定：「因為喺廣州開咗3場，吸收咗經驗，原來舞台冇舞者都可以咁好反應，見場館有期咪加開香港站，其實好多人問點解唔喺我最好嘅時機開香港場，其實係因為我好驚青，細心睇番我以前啲唱歌片，揸咪隻手係震梗，加上我係個一做就要做到最好嘅人，依家克服到淆底，自己已經Ready好。」

談及香港處女騷的嘉賓陣容，她目標是請前星煥唱片公司的同門，可是鍾嘉欣、關心妍及陳法拉早是「大人」非陪她齊成長，所以只情傾風雨同路的許廷鏗（Alfred）及胡鴻鈞（Hubert）：「以前我出台前會淆底到搣瘀晒佢哋啲手。」但有指兩人傳不和似乎難成事，她就覺得：「佢哋喺我心目中嘅地位好重要，我喺佢哋心目中一樣重要，當年大家承諾過邊個第一次開騷，對方都要嚟撐。」問Alfred和Hubert是否反目？她多度避談，只認私下少齊人見面：「大家各有各忙嘛。（邊位應承會嚟？）要睇佢哋工作安排，依家都係等梗回覆，如果唔成事，是但一個嚟到都好開心，不過3個一齊係我最想嘅，都希望3個人可以喺台上重聚啦。」

Jinny自稱行感性歌手路線，笑言要為傳媒而性感，不過如歌迷嫌棄其平版身材或會考慮隆胸：「睇吓有冇贊助，如果有就做性感歌手。」問老公想她升多少Cup數？她竟說老公極力反對：「我哋每次鬧交，就會攞呢樣嘢嚟講。」雖然老公不愛「大胸老婆」，但就是其「天字第一號鐵粉」，問可會邀老公上台合唱？她堅拒說：「唔會，佢唔同年代，唱開羅文、甄妮啲歌，而且仲唱得唔好聽。」

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服裝 ：Magazzin Group

場地 ：Da Filippo Trattoria@Harbour City