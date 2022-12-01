高橋凛 H Cup乳神再出發

家陣活得健康先係最緊要，最怕財多身子弱，分分鐘有錢都冇命享！當然病係人生必經過程，只要積極面對，盡快接受治療，有病都唔使怕，正如今期「世界Cup」主角高橋凜，就係一位成功擊退病魔嘅30代乳神！

選美冠軍

要喺日本寫真界撈得掂，一定要有番咁上下鬥心，面對病魔滋擾，就更加要努力克服，就好似一代魔性妖姬池田夏希，之前患上自律性神經失調症，需要休養一段日子，被迫喺寫真界失蹤幾年，最終戰勝病魔，再次同寫真迷見面。而今日為大家介紹嘅高橋凜，早排都出現健康問題，好彩醫得番，先可以繼續喺寫真界發熱發亮。之前以「橘花凜」為藝名嘅高橋凜，初出道時，無論身材、氣質都同一代寫真女神原幹惠好似，所以被封為原幹惠接班人，聲勢相當唔錯，寫真碟銷情理想，更加喺選美活動中有獎落袋，喺上年舉行嘅「令和之三十路寫真偶像總選舉」，更以高票當選為冠軍呢！

因禍得福

講真高橘凜個樣生得算唔錯，身材亦好正，尤其係胸前一對H奶，又大又圓，質感天然，着三點式嗰陣，總係包唔晒，有時露吓側乳，有時又露出下乳，所以被封為寫真界一代乳神。最難得嘅係，近排阿妹嘅身材比之前弗咗好多，莫非係鍛煉有功？原來高橋凜之前響應政府呼籲，進行自肅抗疫，因為成日留喺屋企大吃大喝，身形有啲走樣，於是佢決定以節食同喪做運動呢兩招嚟減肥，可能係壓力太大嘅關係，令腸胃出事，搞到成日嘔，有時仲要嘔到眼淚水都標埋出嚟！幸好佢立即接受治療，家陣已經康復兼回歸寫真界，無論個樣抑或身材都更勝從前，可以話係因禍得福。