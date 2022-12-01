張寶兒走訪山居倉庫睇靚景　姜麗文德島跳阿波舞超緊張

由張寶兒、姜麗文及蔣家旻輪流擔任主持的無綫節目《45日環遊日本》現正熱播，今晚（１日）播出一集繼續由張寶兒（Bowie）擔任主持，她在項明生帶領下，展開為期6天的日本東北之旅，他們去到山居倉庫、邊歎美食邊欣賞酒田舞娘表演，費用只需5,500日圓（約303港元），相當抵玩！

至於明晚（2日）一集，將由姜麗文（Lesley）接力展開為期10天的瀨戶內之旅。她第一站參加了德島阿波舞祭，Lesley和項明生學了10分鐘阿波舞便要上台表演，出道14年的Lesley笑言：「我諗除咗《好聲好戲》，呢個真係最緊張！」過程相當過癮。到了晚上再欣賞逾千人參與的「總舞」表演，逾千人「神同步」跳阿波舞，畫面相當震撼。之後Lesley一次過體驗香川縣四大名物，參觀了有16個東京巨蛋大的栗林公園及擁有逾千級樓梯的金刀比羅宮，以及大歎美食骨付雞及讚岐烏冬。正所謂「自己烏冬自己整」，她跟着70歲的老師學整烏冬，大家一邊跳舞一邊整烏冬，Chill到飛起，更獲老師大讚人靚聲甜，令她非常開心。

是集最後一站，Lesley開啟文青Mode參加三年一度的瀨戶內國際藝術祭，以「跳島」方式遊勻直島、豐島、小豆島，包括有名的草間彌生紅南瓜、人生必去的豐島美術館及於電影版《魔女宅急便》取景地打卡，展開療癒之旅。