索女玩「蕉」親 男士難招架

有研究指出，當精子唔夠活躍，可以靠食蕉嚟改善，亦有人話以香蕉作為調情道具，可以令床上生活變得更精彩，但有冇諗過喺四仔入面出蕉都可以令男士產生莫名嘅興奮？

狂耍花招

「Big Naturals」係Reality Kings嘅人氣系列，長做長有，嚟到第64集，依然令唔少四仔迷充滿期待，事關今鋪主題係巨乳妹玩香蕉，當中有份演出嘅Codi Vore、Josephine Jackson、Skye Blue等脫星，統統擁有一對天然巨乳，好有睇頭。啲香蕉可以點玩法，就留番畀大家慢慢想像。雖然呢套四仔嘅內容有啲無厘頭，但又唔知點解會令人愈睇愈興奮。

出蕉勾引

話就話「女追男，隔層紗」，但有咩藉口可以踏出第一步？由Naughty America製作嘅《Neighbor Affair #53》，就話畀大家知，一根香蕉已經可以勾引對方上床。影片搵嚟多位巨乳脫星參演，故事講述Kayla Kayden對型男鄰居勁嗒糖，兩人經常眉目傳情，但始終唔敢表白……某日，Kayla Kayden拎住一根香蕉，走去問男鄰居食唔食，結果係點，相信大家都估到吧！

名導主理

每個人嘅審美觀都有啲出入，有人着眼於樣貌，有人比較側重身材，呢套由New Sensations炮製嘅《My Curvy Hotwife #2》，應該可以滿足晒大家嘅要求。影片由曾經奪得最佳四仔導演嘅Eddie Powell執導，並搵嚟Chloe Surreal、Ramon Nomar、Tommy Pistol等多位脫星演出，單睇呢個陣容，可以幻想到情慾場面有幾咁波濤「胸」湧，再加埋玩弄香蕉，相信可令四仔迷睇得更興奮！話說回來，導演之所以諗到玩香蕉，係因為佢見到有男脫星帶咗香蕉入片場，於是咪借嚟一用，估唔到拍出嚟嘅效果會咁正。