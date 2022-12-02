李安拍《李小龍傳》捧兒子上位　網友集氣推湯唯加盟

台灣名導李安昨日宣布將一代巨星李小龍傳奇的一生搬上大銀幕，並由32歲兒子李淳擔任男主角，以李安在影壇的知名度再加上如此具話題性的題材，明顯想將兒子推上國際頂尖位置！難得有「好爸爸」鋪靚路，李淳亦不敢怠慢，努力操肌兼練廣東話，瞓身珍惜好機會！

曾奪得多個國際電影大獎，包括兩奪奧斯卡金像獎最佳導演的李安，為了今次拍攝李小龍電影已籌備多年，如今落實將飾演男主角李小龍之重任交到兒子李淳（Mason）手上，外界都相當關注，外國媒體亦有不少報道。今次是兩父子繼2016年的《比利．林恩的中場戰事》後再度合作。

為了演好這位一代巨星，Mason過去3年一直在努力訓練武術，上月他入圍金馬獎最佳男配角時，便特別以中空裝露出結實胸肌來參與盛會，大騷健碩身材，當時有傳媒問他是否刻意練身材？他語帶雙關指：「如果是為了要穿才練就來不及了。」暗示一身肌肉訓練已久，原來正是為了演出父親的新作。李小龍一片主要是以廣東話及英語拍攝，英語對於出生在美國及曾演出多部西片的Mason毫無難度，相反說廣東話則要下一番苦功，故除了操肌，Mason亦苦練廣東話，他於接拍港產片《智齒》時，便把握機會與香港製作團隊以廣東話溝通，多些練習。

「小龍女」李香凝監製

據知影片由李小龍的女兒李香凝擔任監製，並將根據香港導演張婉婷和羅啟銳等之前所寫的李小龍傳劇本改編，並由美國編劇Dan Futterman執筆，李安拍李小龍電影之消息一出，外界除了關注李小龍一角由誰出演外，女主角亦成為焦點，不少網友指由李安一手捧紅的女星湯唯是最佳人選。近期，湯唯憑電影《分手的決心》在韓國瘋狂奪獎，先後贏得《第27屆春史電影獎》、《第31屆釜日電影獎》、《第42屆韓國電影評論家協會》及《第43屆青龍獎》等影后獎項，風頭一時無倆，於國際影壇亦有一定知名度，如今李安要力捧兒子，挾着多個影后光環的湯唯助陣「報恩」，可說相當完美！

而李安近日與索尼旗下的3000電影公司正式簽約，未知是否不想把寵愛放嘴邊，受訪時沒有多談兒子Mason，只着眼於李小龍一角，他表示：「李小龍並非完全的美國人，也不是完全的中國人，他是東西方的橋樑，將中國功夫介紹給全世界，是一名格鬥科學家以及具標誌性的表演藝術家，徹底改變了武術、動作電影。他在135磅的體重裏擁有巨大的力量，並透過不懈的努力，將不可能的夢想變成現實。」

陳凱歌兒子陳飛宇新劇熱度壓楊冪

愛子深切，又豈止李安一個。內地著名導演陳凱歌多年來都有為兒子陳飛宇鋪好演藝路，2010年安排兒子演出由他執導的《趙氏孤兒》初試啼聲，與影帝葛優、王學圻等好戲之人合作，之後再於古裝魔幻電影《妖貓傳》中讓陳飛宇擔任導演助理，並教他拍戲技巧。

經過多方面嘗試「磨利刀」後，陳飛宇還是最愛演戲，近月與內地女星張婧儀主演甜寵劇《點燃我，溫暖你》，人氣相當火爆，昨日該劇於知名網絡數據平台熱度榜中，更一度超越由楊冪與許凱主演的《愛的二八定律》，而日前陳飛宇出席某影視大會頒獎禮時，更獲安排與頂級流量男星肖戰並排而坐。