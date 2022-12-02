【是日通勝】

農曆十一月初九

壬寅年 辛亥月 己丑日

吉時：晚上11時至1時、上午5時至7時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、塞穴、會友

忌：除服、行喪、嫁娶

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：12、26、45、49

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：愛情事業兩得意，沒有甚麼問題可難倒你。

金牛座：良好人緣可帶旺財運，得了着數別待薄老友。

雙子座：別把不快的事放在心，以免負能量愈積愈多。

巨蟹座：財運有點糟糕，切勿因金錢損失而迷失自己。

獅子座：愛情運上升，有心儀對象者勿錯過表白良機。

處女座：運勢不佳只是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

天秤座：事業運上升，無後顧之憂，可放膽追尋夢想。

天蠍座：幸福要靠自己爭取，否則很難打破感情悶局。

人馬座：身心健康不錯，但胡亂進補有可能弄巧成拙。

山羊座：動怒易傷肝，好好控制脾氣，對身心都有益。

水瓶座：好人有好報，只要有一顆善心，好事自然來！

雙魚座：理財要審慎，不要貪蠅頭小利，易得不償失。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）羊 精神差

鼠：神采飛揚，和藹可親，人際關係大躍進。

牛：精明果斷，體力充沛，謀事可馬到功成。

虎：愛情運強，單身者有機會遇到心儀異性。

兔：情緒不穩，出門要注意安全，保重身體。

龍：是非纏身，宜少說話多做事，保持低調。

蛇：頭腦精明，適合做理財規劃，有利可圖。

馬：沒有偏財運，不宜賭博，錢財有去無回。

羊：是日沖煞，魂不守舍，謀事難取得佳績。

猴：桃花大旺，有伴侶者可嘗到愛情的甜蜜。

雞：不妨約朋友到家中作客，有利促進友誼。

狗：自以為是冇好處，小人會伺機作出攻擊。

豬：心態平和，樂於助人，可得到別人讚賞。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

立春八字 一面新鏡子

每逢踏入新的一年，不少人會以立春八字來參考一年的運程。

大家常常聽到香港立春八字會影響這樣那樣，心中有個問號，為何立春八字只影響香港？北京、上海、廣州、深圳，乃至武漢、江門、澳門、珠海都有立春八字，而且與香港的立春八字一樣，為何偏偏只論香港，不論其他城市呢？

來年2月4日正巳時二刻13分（上午10時43分），癸卯甲寅癸巳丁巳，這就是立春八字。日本應該是午，四川新疆是辰時，因為地理上在不同時區，所以有些地區的時辰不同。現在只討論同一時區的城市八字。

2023年立春八字，以食神傷官生財為主的格局。香港的經濟結構以金融地產為主，用金融地產投資生財，所以食神傷官星等於金融地產；深圳以科技創新為食神傷官星；上海以貿易為食神傷官星；換言之，以不同城市的重心產業作生財工具，來演繹同一個立春八字。香港靠金融地產來追逐經濟，表面是繁華景象，可是命主癸水太弱，難以承受這表象，後天做法，應以固本培元為上策。這是立春八字給我們的另一面鏡。