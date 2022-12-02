絕處逢生！陳山聰學識珍惜擁有　慨嘆：最錯係感情事

陳山聰今年以大包圍強勢姿態衝擊視帝，實力毋庸置疑，惟途中殺出攔路虎林敏驄，以溫情角色感染無數觀眾，令賽果分分鐘添變數，連山聰也揚言睇好對方，自言今年有亮麗成績表，兼且擁有幸福家庭，這樣比獎項來得更滿足！

入行快將30年的陳山聰，今年一口氣推出6套參演的劇集，當中不乏話題之作，於明年初舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》，更以15個提名分別角逐視帝、最佳男配角、最受歡迎電視拍檔及最受歡迎電視男角色共4大獎項，成為全台藝員之冠！

於天時地利人和配合下，絕對是衝擊視帝好時機，不過山聰卻為之淡然，坦言很滿意今年成績，亦認為未來10年很難再創造另一次一年6套劇紀錄，他說：「好多嘢係咁啱，好似《鐵拳英雄》話播又抽起，最後年頭播，《金宵大廈2》以為係舊年台慶劇，點知今年先播，《十八年後的終極告白2.0》舊年拍，今年播正常，《美麗戰場》拍嗰時已經知要好快播，到《超能使者》係今年7月先趕好後期，原本9月播又抽起，最後播到真係感恩，我條命係咁。」他更指當中2套是台慶劇看似衝獎有機，但突然殺出《下流上車族》的林敏驄，即使有3套作品入圍角逐視帝，山聰不諱言作為觀眾，也認定絕對是林敏驄囊中物：「佢係資歷深演員，又係鬼才，寫過無數經典歌，江美儀話佢唔係演緊戲，所有嘢都係嚟真，其實作為後輩好想做到咁，所以可以一齊角逐已經好開心，5強已成績靚靚，2019年《金宵大廈》第一套男主角冇可能畀我，經過5年公司畀機會，觀眾對我嘅認同，呢個已經係心靈上好大鼓舞。」

山聰於近3年來身份轉變，既成家立室，又升任爸爸，兒子Jaco精靈可愛，深受歡迎，山聰不諱言家庭賦予他很大力量，加上回望過去經歷太多低潮及決定錯誤，花了一段長時間才讓一切回復正軌，實在不容易，問到最錯一次？他說：「最錯係感情事，影響我好多，唔知係咪演員關係，情感放得太豐富，如果10幾20年前有個仔我又會點，係咪一樣咁珍惜？真係唔知，依家因為經歷，知應該點做，個仔令我太快樂。」說罷山聰即眼濕濕，直言每次談及兒子也很感性，因從來未試過有打從心底的滿足感，感恩上天賜他兒子及幸福家庭。

而近日山聰於《超》劇演滿口鄉音的新移民，笑指花了幾個月時間苦練口音，幸出來效果正面：「我一出聲觀眾就笑，拍之前太太不停同我練，叫我要講到觀眾聽得明為止，好在辛苦都冇白費到。」

化妝： Chole Yu

髮型：Manho Li@HairCulture