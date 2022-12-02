化解寒冰掌　飲食＋天灸告別陽虛

【特約報道】天氣寒冷，韓國更低至0度，我的「保溫瘦身法」是先塗上會發熱的瘦身霜，再穿上默默瘦發熱衣物系列，既防寒保暖又可瘦身。不過不少朋友無論穿上多厚的大褸、貼上幾多個暖包，就算用暖風機吹着雙腳，他們依然手冷腳冷。

特別是腳冷的人，在被窩輾轉翻側，久久不能入睡。要追溯原因，大多都市人都愛坐少動，長時間維持同一姿勢、又愛翹腿，日積月累下，增加肌肉關節繃緊的機會，繼而影響到血液循環，也是造成手腳冰冷的關鍵。

健康人士的體溫調節中樞，能在任何環境下，維持身體的溫度在正常範圍。在中醫角度，只要氣血充足，便能使血液暢順流動，供應全身部位所需要的養分，便能維持體溫。然而若屬氣虛血弱、氣滯的人士，在寒冷的氣溫下，會促使氣血運行不暢，形成手腳冰冷的問題。在一般情況下，我們很少聽到男士抱怨有手腳冰冷的問題，由於女性受到生理期的影響，每個月都有能量、氣血流失，容易令到血液循環變慢，使血液難以運送到四肢的末端，所以女士們較容易出現手腳冰冷的情況。

除此之外，日常的生活習慣也會誘發手腳冰冷問題，嗜吃雪糕、生冷食物、喝冷飲、吹冷氣、過度節食減肥，都讓體質慢慢轉變成為偏寒性，讓自己走進「冰冷世界」。我就看過不少網友，每天只吃大量的蔬果，卻又不配合溫補食物，使身體變得虛弱乏力，更會感到暈眩。當身體沒有足夠能量時，自然手冷腳冷，與我所強調的健康瘦身理念完全相違背。

我所設計的「唐安麒宇宙飲食」，進食蔬果時必需要配合溫補食物，簡單如水煮蔬菜，只要在烹調時加入2至3片薑片便可，想簡單點就可飲用黑糖補茶或圓棗補茶，它們的溫經散寒、暖胃作用，有促進血液循環功效，有助平衡蔬果的寒涼感，這樣就不怕體質偏向寒性。

想有一個溫暖的冬天，不妨在飲食上加入適量的香辛料，如辣椒、胡椒、薑、肉桂、八角等；此外，南瓜、芥菜、韮菜、紅棗、黑糖、當歸、羊肉、牛肉等，都是屬於溫熱性的食物。此外，最好配合天灸治療。中醫有「冬補三九，夏病冬防」的說法，一年一度的三九天灸治療，也可以改善手腳冰冷的問題。天灸治療會將溫熱的中藥貼於特定穴位，使陽氣直接進入體內，有效驅散寒氣及濕氣、調陰陽平衡、提升免疫力。如果夏天有做三伏灸，現在再做三九灸，更可鞏固三伏天的療效。

今年的三九天由12月22日（初九）開始，我強烈推薦大家要做天灸，一年做兩組，每次貼三次，以我的經驗告訴你，絕對可以祛寒強身，化解「寒冰掌」。

天灸養生強免疫 12月11日前可享早鳥優惠 $480/3次（平均$160/次）

三九天灸最佳時間由12月22號開始，之後每隔約9日做一次，共3次為一個完整療程。體虛者可額外預約多一次加強灸，加強效果。

地點：銅鑼灣/沙田/九龍灣/尖沙咀/屯門

預約方法：立即Facebook私訊登記

健兒安健康醫學 AngelCare

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。