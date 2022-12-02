蘇師傅節目教路分辨小人　讚Amber雙眼有神冇機心

J2ers倪嘉雯(Carmen)、陳若思（Amber）、黃嘉雯(Carmaney) 以及蘇民峰主持的《開壇》，解答風水命理疑難。每人身邊都總有一兩個小人，小人原來有樣睇。蘇師傅先界定何謂小人︰「能力唔夠你高，驚你爬過佢，老闆面前篤背脊，等你衰過佢。又或者大家係同行，你有一定成就，諗辦法整衰你。」師傅教大家如何分辨小人，第一件事睇眼，他以Amber做例︰「佢雙眼黑白分明、雙眼有神代表『冇機心』，心事想收都唔識收。」換句話講，小人雙眼無神，黑白並不分明。另一類小人是喜歡講是非，好在4位J2ers的嘴型都生得好靚。師傅告誡他們識朋友切忌「嘴歪牙梳」，因為這類人鍾意「是非做人情」，師傅舉例話︰「好似外國饒舌歌手通常門牙有條罅，特別鍾意講嘢。」

Carmen接住投訴身邊經常有小人出沒，她說︰「知道好多人害過我。」因此請教蘇師傅有沒有辦法，一眼看出對方就是小人，師傅話︰「見到有『風』字面相，腮骨凸出，十居其九係小人。如果加埋眉骨凹同冇眉毛，仲會加埋陰濕、狠毒。」師傅講到一單親身遭遇，話說有位「風字」面客人，有齊上述小人特徵，有趟該位客人已同老闆辭職，他居然走去問師傅「好唔好搞亂晒啲嘢至走」，心地非常不好。師傅話好在從事風水命理工作幾十年，遇到這類面相不足10人。