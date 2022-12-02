囡囡首上台獻唱　張繼聰等謝安琪答應再夫妻合作

藝人張繼聰（阿聰）原定個唱於10月在麥花臣場館舉行，臨開騷前確診新冠肺炎，令演唱會押後至昨晚（1日）舉行，太太謝安琪（Kay）帶同一對子女張瞻、張靖捧場，一班圈中好友包括MIRROR 4子李駿傑（Jeremy）、柳應廷（Jer）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）與女友李炘頤、白只、周秀娜、蔡思貝與父母、艾粒等，還有被揭背妻偷食人妻的電台前DJ細So，由英國低調返港首度露面撐場。

阿聰拿着結他，唱出多首中英文歌揭開序幕，事隔7年再開騷的他甫開口與大家打招呼，有觀眾便大叫要他「除衫」，他說：「時代改變，唔好叫我除衫，呢樣新一代好多人會好踴躍做，我除Con得喇！」他認為人生好似一段公路，他分享自己從小就受音樂影響，小時鍾意唱《足球小將》踢波好會受女仔歡迎。他因為好鍾意聽Michael Jackson，中學參加歌唱比賽唱《不願一個人》，都加入MJ的舞步，他隨即在台上耍兩招MJ的太空舞步，全場歡呼。

到2000年，他與白只等在餐廳做駐場歌手，有兩、三年時間，他認為這段日子是對他演出的磿煉。由於他又拍劇又演戲又唱歌，卻令他在每個界別裏面也找不到一份歸屬感，覺得自己是一個「演員扮歌手」。阿聰獻唱《手》送給兒子，此時螢幕播放他們一家四口的溫馨照，阿聰曾表示演唱會沒有嘉賓，他突然走到台邊拖着5歲的女兒張靖出來，原來張靖是演唱會唯一嘉賓。扮成老鼠仔的張靖，獻唱一曲《Somewhere out there》，首次公開獻唱表現淡定，阿聰都拍掌讚。

騷後，問到阿聰送歌給仔女，卻沒有送老婆，他笑說：「我全部嘢都屬於老婆，無嘢係自己。」今次能夠開騷，十分感動，他感謝朋友及樂迷的支持，透露明年或有機會再開騷。至於會否與太太一齊開騷，他亦不排除，持開放態度：「睇老婆頭，佢開幾多我就開幾多，同老婆16、17年無合作過，可以合作，同太太合作我係受寵若驚嘅，好榮幸，絕對開心。」囡囡為是次演出練習了幾個月，但並非鼓勵她做歌手：「個女好鍾意唱歌，佢好享受，但阿仔就無唱歌癮，我百感交集，好甜蜜和覺得不可意議，呢個係好有價值的時刻，佢第一次上台，由我陪佢度過，好珍貴。」