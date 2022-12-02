復刻再現！愛因斯坦皮褸首推女裝剪裁！

即使大家與愛因斯坦不是身處同一年代，不能親眼見證這一位腦力巨星創下世界級壯舉，大家仍可以透過他的衣着服飾一窺天才在科研之外的生活，究竟有着甚麼品味。今次愛因斯坦長年着用的Menlo Cossack皮褸再度復刻登場，令人真的很興奮！其實早在2018年Levi's® Vintage Clothing（LVC）就復刻了一次原汁原味的男裝版本，今次再度復刻推出女裝剪裁。錯過上次復刻的大家，如對女裝剪裁皮褸有興趣就記得留意了，今次更是全球僅限量250組，極具收藏價值！

女裝剪裁加入粉紅元素

負責復刻經典服飾的部門LVC，是Levi's旗下頂尖的設計部門，會從世界各地的收藏家手上回購一些經典且極具歷史價值的服飾，而愛因斯坦着用過的Menlo Cossack皮褸是2016年品牌從拍賣行中回購所得。這件皮褸生產於1930年代的美國，與愛因斯坦享譽全球的黃金時代畫上等號。愛因斯坦更經常着用Menlo Cossack皮褸，亦曾於拍攝雜誌封面時穿過，被其同事形容「全靠這件百搭皮褸，一件皮製皮褸幫他解決了多年來的外套問題。」

今次復刻的女版愛因斯坦皮褸於意大利製造，同樣採用復古皮革製成，所有元素相同。唯一不同的就是剪裁方面更女性化，衣身較短更適宜女性穿着。與2018年復刻版本一樣，附有特別設計的皮褸盒，設計上加入了非常少女心的粉紅色，包裝盒、號碼板、以及當中的薄紙都注入粉紅色元素。仔細觀察更可見到包裝上的唇膏印，而靈感是來自詩人奧斯卡·王爾德巴黎墓穴上旅客留下的唇膏吻痕。

同場加映：英倫風皮褸

皮褸是歷久彌新的時尚單品，若保存得當，就可當成家傳寶物一樣流傳落去，由你18歲穿到80歲都冇問題。英國東倫敦時尚品牌AllSaints專注打造皮褸，無論男女款式都有着非常濃厚的英倫風格。今季更有超過30個皮褸款式，總有一款可以陪大家走天涯。系列皮褸以創新的鞣革方式，加上完美修飾身形的剪裁，定能成為大家衣櫃中不可缺少的時尚單品。