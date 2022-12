由荷里活男星夏里遜福(Harrison Ford)主演的經典賣座片系列《奪寶奇兵之命運時鐘》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)將於下年暑假檔期上映,而首個預告片今日正式公開。

預告片中除了有80歲的福伯再拎起神鞭以及一連串動作鏡頭之外,由於今集的部分背景設置於60年代,所以有福伯用電腦合成技術「逆齡」演後生版「鍾斯博士」的片段。

除了福伯之外,新一集《奪》亦有多個新角色包括女星Phoebe Waller-Bridge、安東尼奧班達拉斯(Antonio Banderas)以及Mads Mikkelsen等演員新加入。