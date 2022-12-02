中東風美食　感受當地風情

近日大家的焦點，都會集中在中東地區的卡塔爾，除了看球賽，大家可有留意中東風味的美食？本地近日迎來新開的中東風格餐廳和新菜，雖然去唔到當地直擊賽事兼用餐，在本地享用一樣咁好氣氛。

正宗風味

對中東菜式，大家有多少了解，何謂正宗？尖東新開的中東餐廳酒廊Bushra以中東、北非和地中海料理作主打，分別來自摩洛哥、埃及和黎巴嫩的餐廳主廚，標榜為大家炮製正宗的中東料理，冷盤有鷹嘴豆蓉、巴巴回茄子醬和甜椒醬等，熱食有黎巴嫩式肉丸配希臘青瓜乳酪沾醬，肉丸以免治牛肉加乾小麥製成，熱香草蒜蓉牛油蝦可配米飯或比得包，還有美味羊肉串和惹味香辣薯仔。主菜有加入杏脯和西梅的正宗摩洛哥牛肉塔吉鍋，用芫荽、紅椒粉、生薑等醃製的烤原條鱸魚，以及伊朗廣受歡迎的波斯雞肉香料飯等，甜品則有奶油酥皮批，配雪糕吃很有口感。餐廳特別請來曾於中東工作多年的調酒師，為大家調配富當地色彩的雞尾酒，邊吃邊飲，最是地道。

異國早午餐

來到周末，和主子散步後，來個悠閒早午餐也不錯。同樣位於尖東的中東及地中海風味餐廳Mulino，戶外可讓主子和寵物安坐，餐廳新推逢星期六、日及公眾假期推出2道菜或3道菜的周末早午餐，前菜有香草醬煮蘿蔔、烤蝦配藜麥沙律，Arugula Salad內有帕爾馬芝士、番茄乾、意大利橄欖等加檸檬香醋汁拌勻，至於薯仔法式鹹薄餅，配煙熏三文魚和酸忌廉。主菜有炭火燒烤的辣椒雞肉串、香烤海鯛、香料烤黎巴嫩羊肉腸、木炭香烤封門柳牛扒、羊肉墨西哥芝士餡餅、帕爾馬芝士松露燴飯或蘑菇煮寬扁麵等。最後以蘋果撻、法式多士配意式雪糕作結。餐廳於12月25日午市及晚市會提供親民價的4道菜聖誕套餐，包括有藍鰭吞拿魚他他、菇菌濃湯，主菜香煎走地雞胸或松露牛柳，甜品有聖誕樹頭蛋糕，為節日添上氣氛。