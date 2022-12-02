Phantom Extended Series II延續豪奢殿堂

對勞斯萊斯（Rolls-Royce）來說，聽取客戶意見及需求，跟極致美學設計、工藝技術、物料應用同樣重要。以廠方為旗艦車系Phantom推出的最新改款車型Phantom Series II為例，便是由設計師和工程師們根據客戶意見及需求，基於第8代Phantom精心改造。由於客戶並不希望勞斯萊斯對這款經典車型進行重大調整，這次小改款廠方將重點放在不同細節上的潤色、修飾和調整，以延續經典。早前廠方便特別安排了一輛加了300多萬港元Options，售價接近1,700萬港元的長陣版車型Phantom Extended Series II率先和大家見面。

規格表

車型：四門五座位豪華轎車

引擎：V12 Twin Turbo

容積：6,749c.c.

最大馬力：571ps/5,000rpm

最大扭力：900Nm/1,700rpm

傳動：八前速ZF自動波

驅動：前置引擎、後輪驅動

0~100km/h：5.4秒

車身體積：5,982×2,018×1,656mm（長×闊×高）