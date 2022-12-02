《花樣年華》打入十大！英國雜誌公布影史上最佳電影

由英國電影學院出版的權威電影雜誌《視與聽》（Sight & Sound）每10年都會公布影史上100部最佳電影，名單昨日公布。結果，1975年由比利時女導演Chantal Akerman執導的《珍妮廸勞曼》（Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles）連升36位榮登榜首。成為《視與聽》70年來首次有女導演作品榮登「百大電影」榜首！

而2012年公布的「最佳電影」希治閤（Alfred Hitchcock）執導的《迷魂記》（Vertigo）就跌落第2位，由王家衛執導的《花樣年華》今年就由2012年公布的第24位打入今年十大排第5位！除了《花》之外，王家衛另一代表作《重慶森林》今年就新上榜排第88位。

此外，台灣已故導演楊德昌亦有兩片《一一》以及《牯嶺街少年殺人事件》入圍，分別排第90位及78位。另外，《視與聽》亦邀請來自世界各地480位導演，由他們選出影史上100部最佳電影。結果，已故英國導演史丹利寇比力克（Stanley Kuberick）的經典之作《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）排榜首，王家衛的《花》亦有入圍排第9位。

影史上十大最佳電影排名

1.《珍妮廸勞曼》

2.《迷魂記》

3.《大國民》

4.《東京物語》

5.《花樣年華》

6.《2001太空漫遊》

7.《軍中禁戀》

8.《失憶大道》

9.《帶攝影機的人》

10.《萬花嬉春》